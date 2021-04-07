【台灣缺水大作戰】中部「供5停2」桃園觀望、台南可撐到六月

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台灣中部6日開始實施「供5停2」限水措施，桃園全力進行備援計畫不排除進入下階段，台南市長則指在理想節水狀態及梅雨季配合下，撐到7月是沒有問題。

中部旱象難解，日月潭水庫水位持續下降，熱門觀光景點日月潭大面積湖水消失。水社寮地區多處已不見湖水，大片底部汙泥甚至長出雜草，形成另類綠色草原景觀。有當地年長民眾說，這是有生以來首次見到的罕見旱象。

昨（6）日為中部（台中、彰化、苗栗）限水措施起跑第一天。為避免停水嚴重影響民生需求，並且同時達到省水的目的，經濟部制定「供5停2」分區供水措施，台灣自來水公司將縣市劃分為甲、乙部分，每區供水5天、停水2天，而在非供5停2之區域，自來水公司亦會採取減壓供水的方式，預估將能夠達成節水15%的目標，減緩乾旱對民生用水的衝擊。

台中市的分區供水以國道1號作為劃分，國道1號以東為甲區，國道1號以西為乙區。苗栗與彰化的甲、乙區劃分以行政區為主，苗栗的分區供水實施範圍包括頭份市、竹南鎮，而彰化則在北彰化地區實施，包括彰化市、彰化市東郊等地。

聯合報導，自來水公司表示，這波中部「供5停2」措施估計每天平均可省下15%用水，苗栗1天省1.6萬噸的用水、台中20.7萬噸、北彰化1.3萬噸。

媒體報導，這波措施受影響最大是餐飲、美髮與洗車、泳池業，多家連鎖便當店已將店休改為停水日，並改用免洗餐具和紙餐盒、外帶杯，不少健身房、泳池和三溫暖昨也停止營業。

下一個桃園？

桃園市長鄭文燦7日向媒體表示，目前石門水庫水位不到4成，雖然還是在抗旱黃燈階段，但是希望拉高節水率到7％。至於是否會進入下階段限水，鄭文燦回應中央並還沒有決定，但桃園全力進行備援計畫，不過不排除進入下階段。

台南市長黃偉哲6日表示，台南有10座水庫，現在雖是「有庫無水」，但是一些基本的庫容量來供應民生，還有產業的用水，撐到6月、7月是沒有問題。至於到底是6月，還是7月，黃偉哲指要端看這段時間的節水用量，如果撐到7月沒有問題的話，那當然梅雨季節跟颱風季節就有機會再進帳。

黃偉哲表示，台南幾個戰備用井、抗旱井已經在備用，再生水廠已經再備用，現在要讓產業、民眾來取用這些再生水，但使用再生水貴又不便利，因此還需要向工地、企業界做好宣導使用。