(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港壹傳媒創辦人黎智英、民主黨前主席楊森,及支聯會主席李卓人,被控在前年(2019年) 8月31日明知而參與未經批准集結。案件今天(7日) 開審,但3人出乎意料突然認罪。

香港媒體報導,案件是在區域法院進行聆訊,由法官胡雅文負責審理。



在另一案件涉嫌違反《香港國安法》被還押的黎智英,早上由囚車押抵法院。他步出犯人欄時,旁聽人士向他揮手道早安 。



香港電台指出,3名被告涉嫌在2019年8月31日,在香港無合法權限或無合理辯解的情況下,明知而參與一個違反《公安條例》第13條規定下的公眾遊行。

據了解三名被告均以英語答辯,案件剛開庭,三人便逐一認罪。立場新聞指出,李卓人(下圖)在犯人欄內以英語表示: 「I plead guilty, but I have done no wrong, history will absolve us.」(我認罪但我沒做錯,歷史將判我們無罪)。

圖為李卓人(黑口罩者)今年4月1日出庭時所攝(美聯社)