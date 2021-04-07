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台灣導演李安再寫傳奇 華人首獲英奧斯卡終身成就獎

李安獲頒英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）「終身成就獎」，為首位獲獎的華人導演。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/07 11:36
兩屆奧斯卡最佳導演得主李安於昨（6）日再添榮光，獲頒英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）「終身成就獎」，為首位獲獎的華人導演。（...

兩屆奧斯卡最佳導演得主李安於昨（6）日再添榮光，獲頒英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）「終身成就獎」，為首位獲獎的華人導演。（...

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 外電綜合報導）兩屆奧斯卡最佳導演得主李安於昨（6）日再添榮光，獲頒英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）「終身成就獎」，為首位獲獎的華人導演，也是第三位獲得該獎的亞洲人。頒獎典禮將於4月11日舉行並播送。

一年一度的「英國奧斯卡」BAFTA於官網宣佈，李安是世界上最具開創性與備受尊敬的當代電影人之一，其製片、編劇與導演事業中皆激盪出不同的創意火花，備受讚譽。

李安是BAFTA的寵兒，曾以「理性與感性」斬獲最佳影片獎，隨後以「臥虎藏龍」拿下最佳導演及最佳外語片獎、之後更以「斷背山」再獲最佳導演獎，總計四座獎項，而今獲頒「終身成就」，是對個人成就的最高讚譽。

BAFTA主席薩繆爾森（Marc Samuelson）認為，李安在處理電影技術或主題，都極具突破性，在「臥虎藏龍」、「斷背山」、「少年Pi的奇幻旅程」中展示他對電影製作過程的深刻理解。他具備將無論史詩或簡單的故事賦予人性，並使人情感共鳴的能力，我們很高興能將最高榮譽授予他。」

官網亦引述了李安得知獲獎後的感言，他表示英國一直對自己的職業生涯相當友好，尤其在拍攝「理性與感性」期間，這裡就如同他的第二所電影學校一樣，「能夠獲得BAFTA終身成就獎、與傑出的電影製作人比肩，是巨大的榮耀」。

綜觀李安的電影生涯，1990年代以父親三部曲：「推手」、「囍宴」、「飲食男女」在國際展露頭角，其中「囍宴」更獲柏林影展金熊獎肯定。1996年以「理性與感性」再斬金熊，成為該影展至今唯一兩度獲最佳電影殊榮的導演。

2000年李安執導的「臥虎藏龍」更以獨特的東方美學席捲各大影展，搶下包含奧斯卡與金球獎在內的「最佳外語獎」的肯定。2005年他以同志題材敘事的「斷背山」以及2012年「少年Pi的奇幻旅程」的震撼視效都在影界掀起巨大波瀾，以華裔身分搶下兩座奧斯卡「最佳導演」更具歷史意義。

如今，李安更成為獲得英國電影學院獎終身成就獎首位華人導演，與卓別林（ Charlie Chaplin）、希區考克（Alfred Hitchcock）、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）等人同登殿堂，為李安的傳奇再添一筆。
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更新時間 : 2021-04-07 15:01 GMT+08:00

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