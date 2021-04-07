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【台灣太魯閣號出軌調查】運安會主委楊宏智爆: 工地現場有好幾台怪手「蠻關鍵」

運安會主委楊宏智對媒體表示，怪手的部分蠻關鍵的，會跟檢調作業相關，這些資訊會全部交給檢調處理。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/07 10:51
上圖中1至5為黃色工程車翻落過程示意圖, 5號即撞擊太魯閣號列車位置 (運安會.中央社) 

上圖中1至5為黃色工程車翻落過程示意圖, 5號即撞擊太魯閣號列車位置 (運安會.中央社) 

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台鐵太魯閣號2日發生出軌事故造成慘重死傷，運安會主委楊宏智今天(7日) 表示，工程車是卡在樹叢(上圖2號位置) 後掉落，現場也有好幾台怪手，怪手的部分蠻關鍵的，已將相關資料交給檢調處理。

【台灣太魯閣號出軌調查】運安會主委楊宏智爆: 工地現場有好幾台怪手「蠻關鍵」(上圖擷取自4月6日中天新聞運安會記者會直播)

【台灣太魯閣號出軌調查】運安會主委楊宏智爆: 工地現場有好幾台怪手「蠻關鍵」太魯閣號列車撞擊工程車並衝入隧道後的相關位置圖 (運安會.中央社)

【台灣太魯閣號出軌調查】運安會主委楊宏智爆: 工地現場有好幾台怪手「蠻關鍵」(圖/運安會.中央社)

【台灣太魯閣號出軌調查】運安會主委楊宏智爆: 工地現場有好幾台怪手「蠻關鍵」圖/交通部

立法院交通委員會今邀請交通部長林佳龍台灣鐵路管理局代理局長祁文中就「台灣鐵路管理局0402第408次自強號太魯閣列車於崇德－和仁站間（清水隧道）出軌事故之肇事原因、行車安全、工程廠商控管機制」進行專題報告，並備質詢；另請國家運輸安全調查委員會主任委員楊宏智列席。

中央社引述會前運安會主委楊宏智受訪表示，怪手的部分蠻關鍵的，會跟檢調作業相關，這些資訊會全部交給檢調處理。

楊宏智表示，工程車怎麼滑落的已經掌握，「當時上面有好幾台怪手」，其中是哪部怪手在做什麼事情，相關資料都也已經交給檢調。

至於工程車的煞車是否有改過，楊宏智表示，維修的資料是有改過，現在也已經搜集在一起。

楊宏智強調，工地是不是該設圍籬部分，建築工地是一定要，但台鐵這次的工地狀態不太一樣，因為還沒有在分析階段，所以無法提出改善建議，後續會陸續與交通部、台鐵局詳細討論。

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更新時間 : 2021-04-07 15:01 GMT+08:00

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