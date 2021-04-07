【台灣太魯閣號出軌調查】運安會主委楊宏智爆: 工地現場有好幾台怪手「蠻關鍵」

上圖中1至5為黃色工程車翻落過程示意圖, 5號即撞擊太魯閣號列車位置 (運安會.中央社) 上圖中1至5為黃色工程車翻落過程示意圖, 5號即撞擊太魯閣號列車位置 (運安會.中央社)

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台鐵太魯閣號2日發生出軌事故造成慘重死傷，運安會主委楊宏智今天(7日) 表示，工程車是卡在樹叢(上圖2號位置) 後掉落，現場也有好幾台怪手，怪手的部分蠻關鍵的，已將相關資料交給檢調處理。

(上圖擷取自4月6日中天新聞運安會記者會直播)

太魯閣號列車撞擊工程車並衝入隧道後的相關位置圖 (運安會.中央社)

(圖/運安會.中央社)

圖/交通部

立法院交通委員會今邀請交通部長林佳龍、台灣鐵路管理局代理局長祁文中就「台灣鐵路管理局0402第408次自強號太魯閣列車於崇德－和仁站間（清水隧道）出軌事故之肇事原因、行車安全、工程廠商控管機制」進行專題報告，並備質詢；另請國家運輸安全調查委員會主任委員楊宏智列席。

中央社引述會前運安會主委楊宏智受訪表示，怪手的部分蠻關鍵的，會跟檢調作業相關，這些資訊會全部交給檢調處理。

楊宏智表示，工程車怎麼滑落的已經掌握，「當時上面有好幾台怪手」，其中是哪部怪手在做什麼事情，相關資料都也已經交給檢調。

至於工程車的煞車是否有改過，楊宏智表示，維修的資料是有改過，現在也已經搜集在一起。

楊宏智強調，工地是不是該設圍籬部分，建築工地是一定要，但台鐵這次的工地狀態不太一樣，因為還沒有在分析階段，所以無法提出改善建議，後續會陸續與交通部、台鐵局詳細討論。