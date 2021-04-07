【太魯閣號事故】最嚴重第8車廂移出　林佳龍感謝搶救與工程團隊、70歲鋼索專家

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）台鐵太魯閣號事故釀重大死傷50人罹難，其中找到最多罹難者、車體嚴重扭曲變形的第8車廂，已於昨（6）日深夜自隧道拖出，交通部長林佳龍今凌晨在臉書發文表示，感謝各界馳援共同投入救災及修復工作，他也特別感謝一名70歲的老師傅提供專業建議，使得拖移作業節省至少1天的時間。

交通部長林佳龍在臉書發文，指隧道中承受最猛烈撞擊的第八車廂，終於在周二晚間22：52移出隧道。工程團隊在開始拖移車廂前，特別焚香祭拜再行動工，祈求工程能夠順利平安進行。

車廂移出後，接下來還要鋪設鋼軌、枕木、重建電力設施、復原號誌等工作需要完成，再配合隧道結構安全檢測報告進行必要的補強，才能開放通行以確保行車安全。

林佳龍在貼文感謝各界協助：熱心民眾、公益、宗教團體等，但當中他特別感恩一位民眾的專業指導，也就是正一鋼索的陳永郎老師傅。他提到，陳永郎今年70歲也已經退休，但過去三天當工程越趨困難時，他卻義務到現場提供專業建議，讓第八車的拖吊任務，可以避免車體切割，改讓車體重置於轉向架上，使時間上至少節省了大概一天的時間。

林佳龍表示，盼在上百名台鐵及工程團隊努力、以及安全第一前提下，能夠儘快恢復東正線的通行。

根據台鐵昨日最新資訊，預估7日進行軌道修護，8日進行電車線及導電軌修復，接下來會請台灣世曦公司及土木技師公會進行隧道結構安全檢測，預計兩周內（4月20日）完成檢測報告，在確保隧道結構安全後才會通車。