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【太魯閣號事故】事發前李義祥開吊貨車載廢胎去工地 運安會：工地現場不止一車施工中

By 台灣英文新聞－編輯
2021/04/06 20:20
台鐵408次太魯閣號出軌事故釀嚴重死傷。圖為太魯閣號事故現場 第7節車廂拖出現場會勘。

台鐵408次太魯閣號出軌事故釀嚴重死傷。圖為太魯閣號事故現場 第7節車廂拖出現場會勘。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）台鐵太魯閣事故造成50死、211傷，今（6）日有監視器畫面流出，李義祥當天上午8時9 分開著吊貨車載運一批廢輪胎，行經花蓮市中央路3段前往工地，疑似輪胎是要堆放做為邊坡工程與鐵道間的安全緩衝，沒想到卸下輪胎後，吊貨車卻滑落到鐵軌上釀禍。全案由花蓮檢方已列為追查事證。

國家運輸安全調查委員會除了取得太魯閣號列車的各種紀錄資料，包括列車車廂監視錄影設備（CCTV）拍攝到的列車行進中的影像，及列車控制編輯完成與監控系統（TCMS）與列車自動保護系統（ATP）紀錄有關列車行駛的速度及狀態等，另也取得工程車上視野輔助系統的紀錄器及公路總局從台9線上的監視器。

依據中央路3段路口監視器畫面，當天上午8時9分肇事吊貨車滿載廢輪胎，且正副駕駛位上皆有人，吊貨車經中央路往北行駛前往事發工地；直到9時28分事故發生，吊卡車上沒有廢輪胎。

由於現場邊坡旁鐵皮工寮前方堆放大量廢棄輪胎，肇事吊貨車溜逸邊坡滑落鐵道卻是空車，檢方不排除廢輪胎是要堆放做為邊坡工程與鐵道間的安全緩衝，阻擋土石直接噴飛軌道上。

雖然李義祥檢警偵訊聲稱停車後有拉起手煞車，但這10噸重吊貨車老舊，加上工地為沙地、擦係數低，加以坡度又陡，致使貨吊車滑動掉落邊坡，卡在鐵軌上導致太魯閣號高速撞上釀成重大傷亡。

另外，運安會於下午4點的記者會上表示，根據現場監視器顯示，肇事吊貨車於4月2日，8點49分59秒時進入工地，車上載了很多輪胎，而且事發時工地除了肇事吊貨車外、還有其他人和怪手等在作業，顯示現場是在施工中。由此看來，工地主任李義祥宣稱只是「巡工地」的說法根本是在扯謊。

運安會主委楊宏智表示，依據監視器畫面，事發前吊貨車往下開，彎過鐵棚後，在一個轉彎處卡到樹叢後熄火，之後以翻滾方式從邊滑落，大約1分多鐘後，便遭到從仁隧道出來的408次太魯閣號列車撞上，造成列車出軌，車頭向左傾，吊貨車的車頭及吊臂被太魯閣號列車帶著衝撞進入清水隧道，一路滑行約360公尺，在進隧道320公尺處才停下來。
花蓮
太魯閣號
李義祥

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更新時間 : 2021-04-06 21:44 GMT+08:00

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