鎖管棒受網漁期將於農曆3月1日開始 請漁民遵守相關規定

自農曆3月1日（國曆4月12日）起， 開放鎖管棒受網漁船於北緯24度30分至26度之間海域捕撈鎖管 ，新北市政府漁業處呼籲漁民遵守相關規定，以免違規受罰。

落實鎖管棒受網漁業相關管制規定，共同維護資源永續

鎖管又稱小卷，常見於台灣海鮮料理之中， 為國人經常食用的經濟性水產，為維護鎖管資源之永續，中央業於1 08年發布實施「鎖管棒受網漁業管理辦法」， 規定鎖管棒受網漁船每年農曆2月及農曆10月禁止於北緯24度3 0分至26度之間海域捕撈鎖管，且20噸級以上鎖管棒受網漁船禁 止於距岸3海浬內作業， 另因棒受網捕撈鎖管也可能大量捕獲鯖鰺魚類， 所以鎖管棒受網漁船在鯖鰺漁業禁漁期間， 也禁止進入鯖鰺魚類主要產卵場及育苗場（俗稱紅火心海域）作業， 提醒本市漁民朋友要特別注意!另外船上已安裝的船位回報器（VM S）或船舶自動識別系統船載台（AIS）須要維持全年正常運作。

漁業處表示，「小卷」為頗受大眾喜愛的海產之一， 捕撈鎖管也是許多漁民重要的收入來源，據研究指出北緯24度30 分至26度海域為近海鎖管產卵區，且鎖管主要產卵季節為春、 秋兩季，相關禁漁期及禁漁區制定是為了避免漁業資源過度捕撈， 請漁民朋友們注意並遵守相關規定，勿違反禁漁期、禁漁區、 船位回報器運作及卸魚聲明書申報等相關規定，讓資源得以永續利用 ，產業得以持續發展。