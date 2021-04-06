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鎖管棒受網漁期將於農曆3月1日開始 請漁民遵守相關規定

By 台灣英文新聞
2021/04/06 18:21
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

自農曆3月1日（國曆4月12日）起，開放鎖管棒受網漁船於北緯24度30分至26度之間海域捕撈鎖管，新北市政府漁業處呼籲漁民遵守相關規定，以免違規受罰。

落實鎖管棒受網漁業相關管制規定共同維護資源永續

鎖管又稱小卷，常見於台灣海鮮料理之中，為國人經常食用的經濟性水產，為維護鎖管資源之永續，中央業於108年發布實施「鎖管棒受網漁業管理辦法」，規定鎖管棒受網漁船每年農曆2月及農曆10月禁止於北緯24度30分至26度之間海域捕撈鎖管，且20噸級以上鎖管棒受網漁船禁止於距岸3海浬內作業，另因棒受網捕撈鎖管也可能大量捕獲鯖鰺魚類，所以鎖管棒受網漁船在鯖鰺漁業禁漁期間，也禁止進入鯖鰺魚類主要產卵場及育苗場（俗稱紅火心海域）作業，提醒本市漁民朋友要特別注意!另外船上已安裝的船位回報器（VMS）或船舶自動識別系統船載台（AIS）須要維持全年正常運作。

漁業處表示，「小卷」為頗受大眾喜愛的海產之一，捕撈鎖管也是許多漁民重要的收入來源，據研究指出北緯24度30分至26度海域為近海鎖管產卵區，且鎖管主要產卵季節為春、秋兩季，相關禁漁期及禁漁區制定是為了避免漁業資源過度捕撈，請漁民朋友們注意並遵守相關規定，勿違反禁漁期、禁漁區、船位回報器運作及卸魚聲明書申報等相關規定，讓資源得以永續利用，產業得以持續發展。

更新時間 : 2021-04-06 21:43 GMT+08:00

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