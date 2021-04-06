新北學子與阿文仔局長有約 友善心校園由學生自主發起

新北市學子自主推動友善校園， 南強工商學生日前提出「友善心校園-與阿文仔有約」 教育局長專訪邀約，以友善校園多面向主題討論各種學生行為議題。 張明文局長以自身經驗提供學子們倘遭遇校園霸凌、 藥物濫用及不當暴力事件時的處理方式及態度， 活動全程均由學生自主規劃及拍攝， 充分展現以實際行動營造友善校園的創意思維。

訪談以輕鬆、幽默有趣的互動方式進行， 局長親手烘烤鬆餅接待到訪學生，展現零距離的親切感。 藉由學生提問議題呼籲校園內應充滿愛與關懷，不讓霸凌、毒品、 暴力進入校園；另也強調看到霸凌事件時應挺身而出， 發現毒品或暴力事件及時反映，以營造友善和諧幸福的校園環境， 最後更邀請所有師生共同參與今年的全國運動會， 期望學子們年輕生命中充滿健康、活力與朝氣。

教育局指出，為推動學生自主關心及參與友善校園各項工作， 鼓勵各校學生集思廣益提出友善校園的創意計畫舉辦相關活動， 並運用社群媒體引導更多學子發起全市甚至全國性校園關懷。 參與學生黃馨平表示，從確認擔任專訪主持人， 即開始策劃活動細節與撰擬問題，其間多次排練深怕無法勝任， 但互動之後發現，局長具親和力而且風趣，在訪問的過程增長知識， 活動非常有意義也受益良多。

執行拍攝工作的學生康涵喻也說，自己具有許多影片拍攝經驗， 但這次活動卻格外緊張。為了呈現最完美畫面， 先前準備及當天拍攝工作都投入相當的心力， 雖然很辛苦但整個過程卻是收獲滿滿， 也很感謝教育局提供學生自主發揮的空間，不僅拓展個人視野， 日後也更有自信完成每一項任務。

教育局長張明文表示，學生是校園的主體， 因此預防偏差行為的教育輔導策略及推動「學子為本」 的友善校園理念是新北教育的重要工作。 未來除持續鼓勵學生主動參與校園事務， 更期許學生自治團體籌劃豐富多元有趣的各類活動， 廣邀本市各級學校及所有市民參與， 以實際行動展現對友善校園的重視， 讓所有人都能盡一己之力守護他人也保護自已， 提供學子們健康茁壯快樂的校園，共同塑造和諧友善的學習環境。