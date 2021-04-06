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數位金融再進化！北富銀推出非約定轉帳「一鍵調額」新功能

放寬行動轉帳限額至單筆15萬、單日30萬　資金運用更便利！

By 台灣英文新聞
2021/04/06 18:16
照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供

「抱歉！您的轉帳金額超過限額，本次交易失敗。」相信不少民眾都對這條訊息不陌生。目前銀行針對使用網路銀行或行動銀行（簡稱網行銀）等通路進行非約定轉帳交易，皆設有單筆、單日及當月的轉帳限額，但隨著數位科技發展，許多民眾已將網行銀作為日常金流往來最主要的管道，非約定轉帳交易額度不敷使用的情況也越來越容易發生。為解決客戶轉帳上的痛點，台北富邦銀行即日起針對非約定轉帳交易推出「一鍵調額」新功能，只要透過手機即可輕鬆提高網行銀的轉帳限額，提高後單筆限額可達新台幣15萬元、單日限額達新台幣30萬元、當月限額則為新台幣80萬元，民眾不用再為限額不足而苦惱，大幅提升數位金融的便利性！

北富銀表示，銀行對行動轉帳的額度限制，多在單筆新台幣5萬元、單日新台幣10萬元、單月新台幣20萬元左右，客戶若與家人、朋友有較大筆的資金往來，或有生意帳務上的需要，往往會不敷使用，甚至有客戶為此申請多個帳號搭配運用，增加資金管理上的難度。而想要提高非約定轉帳限額，多數銀行規定須臨櫃辦理，也有個別銀行可以持金融卡到該行ATM機台操作，或自行準備晶片卡讀卡機完成讀卡後才能進行，對大眾來說都不夠便利。因此北富銀特別開發「一鍵調額」功能，客戶只要進入北富銀行銀，點選「提高轉帳額度」即可輕鬆完成申請，其中調高額度會於隔日生效；將額度調回原本限額可即時生效，方便民眾隨時進行金流控管。

隨著數位科技深入日常生活，許多服務場景和使用習慣都在逐步改變，北富銀也持續與時俱進，從客戶的角度出發推動產品與服務的創新升級，在區塊鏈、人工智能及金融資安等領域中陸續榮獲《財資雜誌(The Asset)》最佳行動銀行應用、《國際商業雜誌(International Business Magazine)》最佳風險管理與智能防駭計畫等多項國內外大獎。未來，北富銀會發揮身為數位金融領航者的能量，滿足大眾對服務的需求和期待，同時致力推動國內數位金融發展，迎接無限可能的金融未來。

更新時間 : 2021-04-06 21:43 GMT+08:00

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