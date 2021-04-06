數位金融再進化！北富銀推出非約定轉帳「一鍵調額」新功能

「抱歉！您的轉帳金額超過限額，本次交易失敗。」 相信不少民眾都對這條訊息不陌生。 目前銀行針對使用網路銀行或行動銀行（簡稱網行銀） 等通路進行非約定轉帳交易，皆設有單筆、單日及當月的轉帳限額， 但隨著數位科技發展， 許多民眾已將網行銀作為日常金流往來最主要的管道， 非約定轉帳交易額度不敷使用的情況也越來越容易發生。 為解決客戶轉帳上的痛點， 台北富邦銀行即日起針對非約定轉帳交易推出「一鍵調額」新功能， 只要透過手機即可輕鬆提高網行銀的轉帳限額， 提高後單筆限額可達新台幣15萬元、單日限額達新台幣30萬元、 當月限額則為新台幣80萬元，民眾不用再為限額不足而苦惱， 大幅提升數位金融的便利性！

北富銀表示，銀行對行動轉帳的額度限制，多在單筆新台幣5萬元、 單日新台幣10萬元、單月新台幣20萬元左右，客戶若與家人、 朋友有較大筆的資金往來，或有生意帳務上的需要， 往往會不敷使用，甚至有客戶為此申請多個帳號搭配運用， 增加資金管理上的難度。而想要提高非約定轉帳限額， 多數銀行規定須臨櫃辦理，也有個別銀行可以持金融卡到該行ATM 機台操作，或自行準備晶片卡讀卡機完成讀卡後才能進行， 對大眾來說都不夠便利。因此北富銀特別開發「一鍵調額」功能， 客戶只要進入北富銀行銀，點選「提高轉帳額度」 即可輕鬆完成申請，其中調高額度會於隔日生效； 將額度調回原本限額可即時生效，方便民眾隨時進行金流控管。

隨著數位科技深入日常生活， 許多服務場景和使用習慣都在逐步改變，北富銀也持續與時俱進， 從客戶的角度出發推動產品與服務的創新升級，在區塊鏈、 人工智能及金融資安等領域中陸續榮獲《財資雜誌(The Asset)》最佳行動銀行應用、《國際商業雜誌( International Business Magazine)》 最佳風險管理與智能防駭計畫等多項國內外大獎。未來， 北富銀會發揮身為數位金融領航者的能量， 滿足大眾對服務的需求和期待，同時致力推動國內數位金融發展， 迎接無限可能的金融未來。