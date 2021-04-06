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臺灣證交所：上週外資在集中市場買超188.59億元

買超長榮6.71萬張最多，另賣超群創5.89萬張最多

By 台灣英文新聞
2021/04/06 18:14
臺灣證交所：上週外資在集中市場買超188.59億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/3/29~2021/4/1）外資在集中市場總買進金額為3,142.49億元，總賣出金額為2,953.90億元，買超為188.59億元，另統計自2021年年初至4月1日止，外資總買進金額為4兆9,724.38億元，總賣出金額為5兆3,010.52億元，累計賣超為3,286.14億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆7,069.45億元新台幣，占全體上市股票市值的44.91%，較3月26日的22兆3,152.08億元新台幣，增加3,917.37億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮：買進196,252千股，賣出129,168千股，買超67,084千股。

第二名：新光金：買進127,179千股，賣出74,516千股，買超52,663千股。

第三名：佳世達：買進74,723千股，賣出27,962千股，買超46,761千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進240,267千股，賣出299,162千股，賣超58,895千股。

第二名：英業達：買進28,967千股，賣出61,930千股，賣超32,963千股。

第三名：聯合再生：買進56,464千股，賣出86,739千股，賣超30,275千股。

更新時間 : 2021-04-06 21:43 GMT+08:00

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