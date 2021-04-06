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臺灣證交所：證交所攜手寬量國際 聚焦ESG辦理線上引資活動

By 台灣英文新聞
2021/04/06 18:11
臺灣證交所：證交所攜手寬量國際 聚焦ESG辦理線上引資活動

臺灣證券交易所將於4月7日起一連8天，與寬量國際、群益金鼎證券共同舉辦「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，共有超過50家公開發行公司參與，為證交所辦理線上引資活動以來發行公司參與最多的一次，預計將吸引來自亞太、美國、歐洲等地之機構投資人參與。

今年以來，台灣加權股價指數漲幅約10%，超過美、英、日、韓、港等市場，漲幅居全球主要股市之冠。疫情期間，臺灣資本市場的韌性與上市公司永續發展的特質，始終是國際機構投資人關注的焦點。近期各上市公司109年度財務報告書陸續出爐，證交所身為我國資本市場與國際接軌之橋樑，將透過與寬量國際共同舉辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，與全球機構投資人傳遞穩健經營的重要訊息。

參與之發行公司，家數為歷次線上引資之最，包括32家上市公司、15家上櫃公司及4家興櫃公司，從產業別來看，涵蓋了雲端服務、消費、電商、金融、原物料、半導體、硬體製造、軟體、生技醫療、基礎建設等領域。屆時將安排參與公司之董事長或執行長，於4月7日至16日間與國際機構投資人進行逾1,000場次的一對一會議。

本次「Taiwan CEO Week」活動特別規劃於4月14日舉辦線上專題講座「ESG領域的台灣領導者」，與談人除了證交所、機構投資人代表之外，亦邀請國內在ESG表現上相當優異的上市櫃公司總經理，從上市公司、投資人以及證交所的觀點，向國際投資人發聲，傳達台灣資本市場ESG之執行成果，並吸引國際投資人投資台灣ESG表現良好的上市櫃公司。

線上專題講座全程以英文進行，影片將於4月14日後上傳至Webpro3.0 影音傳播網 https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=157 「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞CEO Week」。

更新時間 : 2021-04-06 21:43 GMT+08:00

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