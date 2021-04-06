立委示警：台灣國產5G設備恐被紅色供應鏈入侵

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）民進黨籍立委林岱樺近日在一場質詢時中示警，由於工研院FPGA（非使用晶片）系統效能低落，台灣國內電子業FPGA（非使用晶片） 基地台採用軟體多為紅色供應鏈，林也批評，五年前國家網通決策方向錯誤的一批人，如今全回鍋在5G辦公室主導國家計畫，且有用人不中立之嫌，恐傷害國家5G發展。

針對紅色供應鏈入侵的部分，林岱樺表示，5G系統核心關鍵是軟體，有別於4G是硬體，因此5G基地台目前國產方案，工研院的產出不具商業價值下，導致國內電子業FPGA（非使用晶片） 基地台採用軟體多為紅色供應鏈，批評政府在法人研發補助，以及對應技術研發移轉價值上有嚴重缺失。

林岱樺指出，目前工研院研發的FPGA系統效能重低落，照理5G目標是1.3Gbs，但目前僅200Mbs，根本不符商業需求，也因此國內業者如廣達及仁寶就轉向境外業者採購，而林點名的境外公司「萊昂仕公司」是深圳軟體研發團隊、香港登記、台灣註冊的分公司，質疑紅色供應鏈已侵門踏戶。

林擔憂，若中國利用開發軟體入侵台灣的機械、交通等重大設備操作，將嚴重控制、甚能癱瘓國內的食衣住行等所有行為。

質詢中林岱樺也批評五年前國家Wimax與3G產業決策方向錯誤的一批人，造成台灣3G通訊產業崩盤，如今他們全回鍋在5G辦公室主導國家計畫，擔心這批人貽誤國家5G發展。

她點名5G大部份法人計畫審查皆由一位鍾姓學者擔任主審委員，但該學者具有電信業者董監事，身分嚴重不恰當，更值得關注的是，該鍾姓審查委員於計畫期間內多次參與其個人經手審查中國交流計畫，且主審應明白相關計畫，具國安重要性，這種作法「相當不合宜」。

林岱樺要求，應該要裁撤現有的5G辦公室，以免有用人不中立之嫌，或是大力整頓5G辦公室，並由技術公職人員專責管理。