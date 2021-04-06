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台灣運安會: 工程車滑入軌道、離太魯閣號撞上　時間僅1分鐘•司機已盡最大努力

▲國家運輸安全調查委員會(簡稱:運安會) 指出，在第4節車廂中掌握證物 ，從工程車滑入軌道，離太魯閣號撞上工程車的事發時間僅1分鐘，司機在整個事件的應變中，已盡了最大努力。▲運安會主委楊宏智感慨地表示：「太魯閣號在4月2日9點28分47秒就停格了，令人傷痛的一刻……」

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/06 18:19
黃色箭頭處即工程車位置(TN後製), 太魯閣號司機從發現到撞上工程車, 僅1分鐘的時間 (原圖: 運安會.中央社) 

黃色箭頭處即工程車位置(TN後製), 太魯閣號司機從發現到撞上工程車, 僅1分鐘的時間 (原圖: 運安會.中央社) 

延伸閱讀：【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台鐵太魯閣號事故出軌慘劇，造成包括司機員與助理司機員在內共50人死亡，211人輕重傷。運安會今天下午四點召開記者會說明，經比對影像發現，工程車滑入軌道，距離太魯閣號列車撞上僅1分多鐘。司機在應變上已做了最大努力。

台灣運安會: 工程車滑入軌道、離太魯閣號撞上　時間僅1分鐘•司機已盡最大努力「太魯閣號在4月2日9點28分47秒就停格了」(上圖1-5代表黃色工程車滑落之角度, 5號位置即列車撞擊點. 擷取自中天新聞運安會記者會直播)

清明連假首日4月2日上午9時許一班從樹林發車至台東的408太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段（大清水隧道），撞上滑落到軌道的工程車，導致列車出軌，造成重大死傷的慘劇。

運安會6日下午召開事故重建說明會，根據運安會公布的太魯閣號行車紀錄影像顯示，列車撞擊軌道上的工程車後，車頭左偏衝進隧道，劇烈撞擊後，司機所在的第8節車廂全毀。

依據列車自動防護系統解讀，紀錄停止前2秒（上午9時28分45秒），列車時速為126公里，並開始降速，紀錄停止時列車時速則為121公里。運安會主委楊宏智感慨地表示：「太魯閣號在4月2日9點28分47秒就停格了，令人傷痛的一刻……」

中央社引述運安會指出，在第4節車廂中掌握證物 ，還根據蒐集到各種影像進行比對精確算出角度位置，計算工程車滑入軌道，離太魯閣號撞上工程車的事發時間僅1分多鐘，司機在整個事件的應變中，已經盡了最大努力。

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更新時間 : 2021-04-06 21:43 GMT+08:00

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