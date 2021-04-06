白血病為台灣兒童癌症第一名！淋巴瘤好發男童 為女童的3.1倍 專家列9項警訊

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）癌症是18歲以下兒童及少年第4大死因，依據最新107年癌症登記報告，0至17歲兒童新發癌症人數為542人， 5大癌症發生人數依序為：白血病、淋巴瘤、生殖細胞瘤、中樞神經瘤和其他上皮癌(甲狀腺癌為主)。國健署和兒童癌症基金會列出9項徵狀，提醒家長早期發現、早期治療。

兒童最易罹白血病，男童好發淋巴瘤

107年0至17歲男童新發癌症人數為308人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人就有15.7人罹癌，女童新發癌症人數為234人，年齡標準化癌症發生率每10萬人就有12.9人罹癌。0至17歲男童癌症標準化發生率為女童的1.2倍。

白血病同時為0至17歲男女童最主要的癌症，占107年新發癌症個案數的3成(男女31%，28%)；淋巴瘤則較好發於男童，為男童發生率第二高之癌症，標準化發生率每10萬人口2.6人，為女童的3.1倍；其他上皮癌(甲狀腺癌為主)較好發於女童，標準化發生率為男童的1.9倍。

不同年齡層好發癌症型態有所不同，僅白血病及淋巴瘤在不同年齡層都維持在前5大癌症。

兒童癌症不是絕症！及早治療5年存活率約8成

相較於成人癌症，兒童癌症的治癒率高，各癌症之5年存活率皆達50%以上，整體5年存活率約8成。

而且兒童對於化學治療之耐受程度也較成人佳，因其尚於生長發育階段，細胞再生能力好，能夠承受較密集且高劑量的化學治療。加上各種支持療法的醫療進步，如止吐劑、血球生成劑(防止血球過低期間太長造成感染)及防止黏膜破損等護理上的照顧，連同預防細菌感染的抗生素，都有助於療程之進展。

「燒紅大腫痛 神視輕白」 九字訣及早揪兒癌！

越小的兒童，對於身體不適方面的語言表達能力有限，即便身體出現異狀了仍常被忽略，因此國健署和兒童癌症基金會呼籲父母及師長，若發現孩童發生以下幾項徵狀，請盡速帶其就醫診治，早期發現，早期治療。