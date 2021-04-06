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白血病為台灣兒童癌症第一名！淋巴瘤好發男童 為女童的3.1倍 專家列9項警訊

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/06 17:19
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）癌症是18歲以下兒童及少年第4大死因，依據最新107年癌症登記報告，0至17歲兒童新發癌症人數為542人， 5大癌症發生人數依序為：白血病、淋巴瘤、生殖細胞瘤、中樞神經瘤和其他上皮癌(甲狀腺癌為主)。國健署和兒童癌症基金會列出9項徵狀，提醒家長早期發現、早期治療。

兒童最易罹白血病，男童好發淋巴瘤

107年0至17歲男童新發癌症人數為308人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人就有15.7人罹癌，女童新發癌症人數為234人，年齡標準化癌症發生率每10萬人就有12.9人罹癌。0至17歲男童癌症標準化發生率為女童的1.2倍。

白血病同時為0至17歲男女童最主要的癌症，占107年新發癌症個案數的3成(男女31%，28%)；淋巴瘤則較好發於男童，為男童發生率第二高之癌症，標準化發生率每10萬人口2.6人，為女童的3.1倍；其他上皮癌(甲狀腺癌為主)較好發於女童，標準化發生率為男童的1.9倍。

不同年齡層好發癌症型態有所不同，僅白血病及淋巴瘤在不同年齡層都維持在前5大癌症。

兒童癌症不是絕症！及早治療5年存活率約8成

相較於成人癌症，兒童癌症的治癒率高，各癌症之5年存活率皆達50%以上，整體5年存活率約8成。

而且兒童對於化學治療之耐受程度也較成人佳，因其尚於生長發育階段，細胞再生能力好，能夠承受較密集且高劑量的化學治療。加上各種支持療法的醫療進步，如止吐劑、血球生成劑(防止血球過低期間太長造成感染)及防止黏膜破損等護理上的照顧，連同預防細菌感染的抗生素，都有助於療程之進展。

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越小的兒童，對於身體不適方面的語言表達能力有限，即便身體出現異狀了仍常被忽略，因此國健署和兒童癌症基金會呼籲父母及師長，若發現孩童發生以下幾項徵狀，請盡速帶其就醫診治，早期發現，早期治療。

  1. ：超過一星期不明原因發燒。
  2. ：瘀青、紅色出血點、黏膜出血症狀(如流鼻血、牙齦出血)或眼窩周圍瘀青（熊貓眼）。
  3. ：頸部、腋下、鼠膝部等淋巴結不明原因腫大，尤其超過2公分，觸摸固定不動，無壓痛，建議進一步檢查。
  4. ：不論身體或四肢，若有腫塊即需就醫，肝脾腫大或腹部腫瘤，洗澡時注意觸摸較易察覺。神經母細胞瘤有2/3發生在腹部，常有腹部腫大或腫脹情形。
  5. ：不明原因疼痛，如頭痛、肢體痛(尤其下肢)、胸痛、腹痛等。
  6. ：出現神經系統症狀，如頭痛、嘔吐、複視、肢體無力、運動不能協調(寫字歪扭)、無法捧碗或用筷子，走路歪斜易跌倒等。
  7. ：由眼底鏡檢查可及早發現視網膜母細胞瘤，若腫瘤已大，瞳孔會出現白色反光且拍照後雙眼瞳孔反光不同。
  8. ：不明原因體重減輕、食慾不振，於該生長的年齡卻停止長高。
  9. ：臉色蒼白等貧血現象
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國健署

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