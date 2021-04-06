【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　助理司機家屬•因宗教原因婉拒台鐵

通過宜蘭站時，專列鳴長笛、鐵警及臺鐵人員於月台列隊，為殉職司機員袁淳修送行(圖/擷取自台鐵臉書影片) 通過宜蘭站時，專列鳴長笛、鐵警及臺鐵人員於月台列隊，為殉職司機員袁淳修送行(圖/擷取自台鐵臉書影片)

更新時間: 2021-04-06 18:10

首次發稿: 2021-04-06 17:40

▲台鐵太魯閣號事故司機員袁淳修殉職，6日完成火化後，袁淳修骨灰中午從花蓮站出發(上圖) 由台鐵專列運回台中市，列車行經事發地旁的西正線時，特別鳴笛致意(下圖, 中央社)。

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台鐵太魯閣號事故殉職的司機員袁淳修，遺體在今天(6日) 完成火化後，台鐵局派專列護送他的骨灰、家屬回台中，昔日的同事們也一同上車搭到樹林，陪袁淳修完成任務，要他安心下班。

「淳修一路好走！」鐵路警察、台鐵局人員們行舉手禮向昔日同事致意，台鐵列車都是有去有回才算是一次完整任務，袁淳修因公殉職，任務只完成一半，台鐵局今天開設專列，由同事連同袁淳修的妻子及姊姊們護送袁淳修骨灰返家，也象徵「回程」結束，任務完成。

這班8725次專列是9節柴電車，中午12時8分花蓮站發車，由吳長智擔任司機任務。

他說，淳修的工作尚未完成，決定用專業的方式將他運送回樹林完成下班程序，再繼續行駛至台中，先陪他下班，再送他回家；預計2個小時半會開到樹林，到台中約5個小時。

袁淳修在台北、花蓮的同事們，今天也來到花蓮，搭上專列陪著袁淳修完成剩下的工作；交通部長林佳龍從機務段上車後，也陪同家屬搭乘一小段，到花蓮火車站下車。

另一位因公殉職的32歲助理司機員江沛峰，台鐵局原安排同班專列回到樹林老家，家屬因宗教程序還沒完成婉拒，將由神父陪同開車帶回。

33歲的袁淳修因公殉職，家屬上午7時半在花蓮殯儀館公祭，採一貫道儀式辦理，交通部長林佳龍及台鐵同事也到場送行，林佳龍靈堂前表示，「淳修，你的值勤任務已經完成了」，將爭取行政院頒發冒險犯難最高撫卹及榮譽。告別式結束後，遺體送吉安鄉慈雲山火化場火化後，隨即由專列將骨灰運送回台中。

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台鐵太魯閣號事故殉職的司機員袁淳修遺體6日火化，台鐵局派專列護送家屬帶著骨灰返回台中。中央社