台灣好市多蘋果再驗出農藥超標 遭食藥署退運銷毀

食藥署6日公布邊境查驗違規名單，好市多「美國富士蘋果」再驗出農藥超標。（食藥署提供） 食藥署6日公布邊境查驗違規名單，好市多「美國富士蘋果」再驗出農藥超標。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署今（6）日公布邊境查驗違規名單，好市多「美國富士蘋果」再驗出農藥超標，食藥署將採逐批抽驗；另有業者從日本進口的草莓、柑橘，以及義大利鮮奇異果等也驚見多件違規，將全數退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有23款產品因不合格遭邊境攔下。

美式賣場好市多繼前2週蘋果驗出農藥違規後，3月底從美國進口的「美國富士蘋果」又被檢出殘留農藥賽安勃超標，2萬580公斤遭退運銷毀，食藥署將採取逐批抽驗、避免問題產品流入市面。

水產方面，御珠國際實業有限公司從中國進口的2萬6000公斤「凍三去旗魚」、富帆商店從日本北海道進口20.6 公斤「安康魚肝」，都被驗出重金屬鎘超標。

水果農藥超標產品則以日本進口居多，包括一亨國際企業有限公司從日本進口的2批「MATSUBU鮮草莓」、農友農產行從日本進口5公斤「鮮草莓（熊本）」、梅村水菓有限公司從日本進口23公斤「MEIKO鮮藍莓」、上佳水果有限公司從日本進口56公斤「NISSYOU鮮桔橙」、一亨國際企業有限公司從日本進口15公斤「MATSUBU鮮蜜柑」，通通遭退運銷毀。

此外，兆勝貿易有限公司從義大利進口2萬1463公斤「鮮奇異果」，啟照國際企業股份有限公司從印度進口1萬608公斤「鮮葡萄」，均驗出農藥超標。

其他農產品方面，有2款自印度進口的產品殘留農藥超標，包含順邁貿易有限公司進口的5萬6千430公斤「白芝麻」、奧姆國際有限公司進口的50公斤「綠小豆蔻」。

還有升邦新創物業開發股份有限公司從泰國進口的390公斤「綠蘆筍、協成隆貿易有限公司從印尼進口的1550公斤「白荳蔻」，以及泛迅有限公司從中國進口的6萬6千公斤「未去殼乾綠豆」都被檢出殘留農藥超標。

另外，昇洋物流股份有限公司從斯里蘭卡進口的兩款「紅茶包」皆驗出農藥違規，共計96箱、14.4公斤全部遭退運銷毀。

值得注意的是，水枔實業有限公司從印尼進口的115.2公斤「MOMOGI玉米酥（起司風味）」被驗出有致癌性的黃麴毒素，通通遭退運銷毀。