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【上線超過16年】包括台灣在內　全球Yahoo奇摩知識+ 將於今年5月4日終止服務

Yahoo奇摩知識+於2004年12月上線，用戶超過百萬人，在平台上解答問題可獲得點數，曾是紅極一時的問答平台。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/06 14:30
(台灣版雅虎知識+ 首頁截圖) 

(台灣版雅虎知識+ 首頁截圖) 

【上線超過16年】包括台灣在內　全球Yahoo奇摩知識+ 將於今年5月4日終止服務雅虎知識+ 美國版(上圖), 德國版(下圖) 都發出同樣的通知。

【上線超過16年】包括台灣在內　全球Yahoo奇摩知識+ 將於今年5月4日終止服務

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 上線超過16年的知識交流平台Yahoo奇摩知識+宣布將於2021年5月4日終止服務，並自4月20日起轉為唯讀模式，其他Yahoo奇摩產品與服務或用戶的Yahoo奇摩帳號都不會受影響。

據了解全球雅虎最早的知識+是由韓國於2003年6月架設。全盛時期在台灣、香港、美國、德國等至少19個地區建立。不過中國與韓國的網站目前已經關閉。

中央社6日報導，由於在平台上解答問題可以獲得點數，雅虎知識+曾是紅極一時的問答平台。

知識服務是免費的會員服務。也因廣納沒有智慧財產權審核制度的知識問答條目，促成知識所屬雅虎搜尋引擎觸及率（reach）大增。而在台灣，知識搜尋網甚至搶佔60%以上市佔率。到2015年2月26日，Yahoo奇摩知識+的解決問題數已超過2,215萬500則

Yahoo奇摩向各國用戶發表公開信表示，「知識+」一直是Yahoo奇摩重要的產品及服務，但隨著用戶需求的改變，Yahoo奇摩決定重新聚焦資源在核心產品的開發及優化上，持續提供值得信賴的優質內容。

Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起，Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊，請參閱說明網頁。

(Yahoo奇摩知識+)

Yahoo奇摩在官網說明關閉時程:

自4月20日起用戶將無法繼續在「知識+」中提出新的問題，或是回答其他使用者的問題。

自5月4日起用戶無法再使用「知識+」網站，如果嘗試使用，系統會將用戶重新導向至Yahoo首頁。

Yahoo奇摩指出，用戶可以在2021年6月30日前要求下載自己的「知識+」內容，包含所有由使用者產生的內容，例如問題清單、問題和答案清單、答案和所有圖片。

以後若有問題需要發問，Yahoo奇摩建議用戶前往Yahoo奇摩搜尋，在網路上搜尋答案和資訊。

如果需要與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情相關的具體資訊和資源，可前往Yahoo奇摩疫情資訊頁面。

雅虎奇摩 知識+

將於 2021 年 5 月 4 日關閉

相關問題QA超連結在此

【上線超過16年】包括台灣在內　全球Yahoo奇摩知識+ 將於今年5月4日終止服務
雅虎奇摩
知識+
交流平台
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