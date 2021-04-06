〈時評〉長賜輪擱淺事件 再次凸顯台灣對全球經濟影響力大

長榮海運長賜輪擱淺事件讓全世界都認識EVERGREEN！應該說，「台灣」又再次被全世界注意。不可否認，從新冠疫情爆發、全球晶片短缺、新疆棉事件、長賜輪擱淺等事件陸續發生後，「台灣」這兩個字一再躍上國際媒體版面，而這一年多來，台灣對全球經濟的影響力也的確與日俱增，讓世界各國都不能等閒視之。

長賜輪事件初估已經造成全球經濟損失高達逾百億美元，外傳埃及將索賠10億美元(約新台幣288億元)，姑且不論長榮海運是否如公司表示可以完全免責，但就像公司在上周(1日)法說會上說的，「過去這一週，全世界都認識EVERGREEN了」。

海上貿易占全球貿易量的80%以上， 早在「卡船」危機發生前，全球供應鏈就已逼近極限狀態，長賜輪導致亞洲線壅塞狀況，歐洲線將持續見到塞港問題，缺櫃的問題短期內也很難解決，遠東線回程空櫃可能不足，本次水路中斷，導致相關供應鏈成本至少大增數十億美元，不久的將來，這些成本恐怕會轉嫁至消費者身上。

據統計，全球海運排名前十名的貨櫃公司運能占全球一百大貨櫃定期航線公司的83.4％，而全球前十大貨櫃公司中，台灣就有2間公司入榜，分別是排名第7的長榮海運及排名第9的陽明海運，而台灣排名第3的萬海航運也名列全球第11名，我們不樂見擱淺事件的發生，但由長賜輪事件所造成的影響來看，試想如果少掉台灣這些航運公司的運量，全球海上貿易必然大亂。

美中貿易大戰造成全球供應鏈兵荒馬亂，在轉單效應之下，過去彰化小鎮就曾接下3億雙襪子訂單，新彊棉事件爆發，中國發動獵巫抵制，包括H&M、Burberry、Nike及Adidas等知名品牌大受影響，國際大廠勢必會重新評價未來中國市場的風險，還有製造供應鏈，台灣紡織業有很大的機會從中獲利，新疆棉之亂為台灣供應鏈帶來另一波機會。

全球晶片短缺有多嚴重？晶片荒已迫使車廠生產線停擺，日本豐田汽車(Toyota)在捷克的工廠最近將一連關閉兩週，美國福特汽車(Ford)在德國工廠最近也關閉，福斯對晶片短缺問題顯然不樂觀，預估今年一整年可能都會遇到供應吃緊問題，短缺的汽車產量將難以補足。

台積電董事長劉德音對外表示，台積電對於產能調度與應對真實需求已做檢討，將儘量透過整體分析清楚了解哪個產業需求最迫切、哪個產業可能在庫存去化來因應。意即，會針對需求最迫切產業供應晶片。言下之意，也就是台積電可以主宰不同產業的發展，那台積電對全球經濟的影響力真的不可言喻！

全球關心晶片短缺問題，還有人為晶片都在台灣製造而擔心？劉德音最近霸氣回應，晶片短缺狀況無論在哪裡生產都會發生，希望對台灣不要有誤解。不僅如此，台積電近日還公開對外表示，預計在未來3年投入美金1,000億元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。

台積電在清明連假期間宣布的這個消息，高達近3兆台幣資本支出投資，震驚全世界包括華爾街的外資法人，因為先前英特爾表示今年將花200億美元蓋新廠，台積電是3年1,000億美元，年均是333億美元，遠高於英特爾的200億美元，如此將更確立台積電的競爭優勢，以及與三星、英特爾等廠的差距，而且差距只會越來越大，短期內都不可能追趕的上台積電，這也讓全世界都不敢低估台灣對全球經濟的影響力。