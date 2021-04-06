美匯率報告本月發布 台灣恐再列匯率操縱國

立法院財政委員會11日邀中央銀行進行業務報告，中央 銀行總裁楊金龍備詢時表示，美國匯率報告預計4月中 公布，根據3項標準，確實有可能達標、... 立法院財政委員會11日邀中央銀行進行業務報告，中央 銀行總裁楊金龍備詢時表示，美國匯率報告預計4月中 公布，根據3項標準，確實有可能達標、被列為匯率操 縱國，央行第一時間會與美國磋商，應不至於有立即性 影響。 中央社記者張新偉攝 110年3月11日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財金組 綜合報導）針對本（４）月美國即將發佈的匯率報告中，台灣可能被列為匯率操縱國，台灣央行表示將持續與美國溝通，並強調維持我國匯市穩定是正當政策。

央行業務報告顯示，央行去(2020)年下半年及去年全年淨買匯金額分別為352億美元、391億美元，去年淨買匯占GDP比重達5.84%。

美國評定匯率操縱國須符合三項條件，而去年十二月，台灣因與美國的雙邊貿易順差超過兩百億美元、經常帳順差超過ＧＤＰ的二％，符合其中兩項指標，已美國被列為觀察名單；如今央行匯率干預金額超過ＧＤＰ的二％的關鍵指標也已達標，繼1992年後，台灣可能再次入榜匯率操縱國。

央行總裁楊金龍上（3）月11日在立法院報告時表示，台灣確實可能在美國4月的報告中被列為匯率操縱國。然而，在中美貿易戰、因應新冠肺炎疫情的財政政策、貨幣政策等前提下，不太適合以現行的三項指標，來衡量當前貿易對手國的經貿及匯率政策。

楊金龍也表示，「不必太過擔心」台灣被列匯率操縱國，台灣對美大量出超是因為美國對台灣有需求，美台在半導體等科技供應鏈上為重要戰略夥伴，雙方存有緊密且互利的雙邊貿易關係，去年我國對美國商品出超達299.3億美元，此現象無關匯率操縱。

另外，央行也指出，因應肺炎疫情美國等主要經濟體採行極度寬鬆的貨幣政策，台灣等小型經濟體為因應其寬鬆政策產生的外溢效果，也多透過調節匯市，維持金融穩定。台灣的匯率干預，與他國實施量化寬鬆相同，應當視為達成各自央行法定職責的重要貨幣政策工具，並非不當操縱匯率獲取競爭優勢。