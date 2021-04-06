Alexa
  1. 首頁
  2. 文化

療癒！給大人看的繪本－幾米台灣首次個展延期　快樂的背後就是落淚的地方

台灣知名插畫家幾米首度畫展「畫室裡的呢喃」於誠品畫廊延期展出至4月10日。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2021/04/06 11:41
台灣知名插畫家幾米首度畫展「畫室裡的呢喃」於誠品畫廊延期展出至4月10日。(圖《失樂園》/誠品畫廊)

台灣知名插畫家幾米首度畫展「畫室裡的呢喃」於誠品畫廊延期展出至4月10日。(圖《失樂園》/誠品畫廊)

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣知名插畫家幾米首度畫展「畫室裡的呢喃」，將於誠品畫廊延期展出至4月10日。

插畫家幾米（本名廖福彬）繪本被譯成多國語言發行，首度於畫廊展出「畫室裡的呢喃」，呼應這個特別的時期，精選出孤獨的《失樂園》、撫慰人心的《毛毛兔》等系列作品，帶來90多件原作及從未公開亮相的創作，已吸引數千粉絲朝聖。

現年62歲的幾米，可愛的畫風幾乎看不出歲月的痕跡，但深入背後故事才驚覺，這位插畫家在「畫室裡的呢喃」實是對人生的省思，也難怪觀眾多為大人，引起共鳴的唯有經歷過人生起伏，才品得出苦味裡的甘甜，讓大家在展場裡再當一回小孩。

療癒！給大人看的繪本－幾米台灣首次個展延期　快樂的背後就是落淚的地方
《失樂園》繃帶人和戀愛的雲(圖/誠品畫廊)

展出的《失樂園》系列裡裹著繃帶的男孩穿梭在高樓大廈間，繃帶馬仰望一輪明月，男孩身旁的建築跟玩具馬腳下湖面上的石頭都包裹繃帶，幾米的畫透露即便全世界都有著一顆受傷的心，但卻還不是時候失望。

幾米創作圍繞孤獨卻詩意美麗，更流瀉出溫暖的魔力平靜人心，「他喜歡每一個顏色，因為它們都有自己的情緒跟表情」，誠品畫廊說，「快樂才剛開始，悲傷卻早已潛伏而來。好像幾米作品都是走這個基調，就是你不要太快樂，實際上快樂的背後就有讓你落淚的地方」。

療癒！給大人看的繪本－幾米台灣首次個展延期　快樂的背後就是落淚的地方
《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》(圖/誠品畫廊)

細膩的筆觸跟豐富的色彩，幾米賦予萬物想像力，就連2003年SARS疫情在他筆下也讓人動容，《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》37件黑白繪畫反映當時疫情，描繪老奶奶在被瘟疫吞噬的廢棄城市，在夢中和童年好友毛毛兔重逢，展開一段冒險旅程，讓不少觀眾眼裡擒著淚。

誠品畫廊透露，創作能量豐沛的幾米，20多年來，幾乎每天早上8點就來到工作室，一路要畫到傍晚才離開。他說他從來沒有靈感枯竭的問題，因為「想畫的都畫不完了」。一起來看看幾米工作室影片吧！

值得一提的是，幾米自創的打招呼儀式－「頭碰頭」，透過香蕉及男孩雕塑在畫廊唯一亮黃色的展間和我們巧遇，幾米於臉書上表示，「頭碰頭」是邂逅的一種儀式，他們在此相遇「說說話」，交換對未來的展望與過往的記憶，片刻寧靜中不思議的交流。

「畫室裡的呢喃」將延至4月10日，開放時間為週二至週六上午11時至晚間7時，每周日、一休館；誠品畫廊更舉辦票選活動，凡填問券並選出最喜愛的插畫，就有機會獲得人氣最高的限量版畫。詳情請至網站查詢。

療癒！給大人看的繪本－幾米台灣首次個展延期　快樂的背後就是落淚的地方
《失樂園》(圖/誠品畫廊)

療癒！給大人看的繪本－幾米台灣首次個展延期　快樂的背後就是落淚的地方
《失樂園》(圖/誠品畫廊)
幾米
畫室裡的呢喃
誠品畫廊
失樂園
毛毛兔
療癒
台北
寧靜
孤獨

相關新聞

台北市立動物園水豚寶寶「車車」今亮相　5月揭曉性別
台北市立動物園水豚寶寶「車車」今亮相　5月揭曉性別
2021/04/05 20:06
清明連假如何避人潮？ 台北旅遊警示系統12景點供查詢
清明連假如何避人潮？ 台北旅遊警示系統12景點供查詢
2021/04/01 20:35
全台灣最高的小鴨莎莉！Line Friends台北店決戰信義商圈　櫻花季商品首賣新品優惠搶先看
全台灣最高的小鴨莎莉！Line Friends台北店決戰信義商圈　櫻花季商品首賣新品優惠搶先看
2021/03/31 17:20
印度台北協會慶祝印度共和紀念日 見證台印友誼強化
印度台北協會慶祝印度共和紀念日 見證台印友誼強化
2021/03/30 17:49
【粉紅租屋風波後】葉毓蘭考察台灣立委住宿會館　強調：不是針對王定宇
【粉紅租屋風波後】葉毓蘭考察台灣立委住宿會館　強調：不是針對王定宇
2021/03/29 17:35

更新時間 : 2021-04-06 15:05 GMT+08:00

最受歡迎

清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
【台鐵事故】釀禍包商50萬交保搭賓士離去　義祥工業社如廢墟街景照曝光
【台鐵事故】釀禍包商50萬交保搭賓士離去　義祥工業社如廢墟街景照曝光
【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•2司機員殉職　脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」
【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•2司機員殉職　脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」
超洗腦！金獎樂團茄子蛋首度跨足電影　台灣愛情喜劇《當男人戀愛時》主題曲曝光
超洗腦！金獎樂團茄子蛋首度跨足電影　台灣愛情喜劇《當男人戀愛時》主題曲曝光
缺水引日月潭奇觀　專家：4月降雨不樂觀
缺水引日月潭奇觀　專家：4月降雨不樂觀