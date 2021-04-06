療癒！給大人看的繪本－幾米台灣首次個展延期　快樂的背後就是落淚的地方

台灣知名插畫家幾米首度畫展「畫室裡的呢喃」於誠品畫廊延期展出至4月10日。(圖《失樂園》/誠品畫廊) 台灣知名插畫家幾米首度畫展「畫室裡的呢喃」於誠品畫廊延期展出至4月10日。(圖《失樂園》/誠品畫廊)

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣知名插畫家幾米首度畫展「畫室裡的呢喃」，將於誠品畫廊延期展出至4月10日。

插畫家幾米（本名廖福彬）繪本被譯成多國語言發行，首度於畫廊展出「畫室裡的呢喃」，呼應這個特別的時期，精選出孤獨的《失樂園》、撫慰人心的《毛毛兔》等系列作品，帶來90多件原作及從未公開亮相的創作，已吸引數千粉絲朝聖。

現年62歲的幾米，可愛的畫風幾乎看不出歲月的痕跡，但深入背後故事才驚覺，這位插畫家在「畫室裡的呢喃」實是對人生的省思，也難怪觀眾多為大人，引起共鳴的唯有經歷過人生起伏，才品得出苦味裡的甘甜，讓大家在展場裡再當一回小孩。



《失樂園》繃帶人和戀愛的雲(圖/誠品畫廊)

展出的《失樂園》系列裡裹著繃帶的男孩穿梭在高樓大廈間，繃帶馬仰望一輪明月，男孩身旁的建築跟玩具馬腳下湖面上的石頭都包裹繃帶，幾米的畫透露即便全世界都有著一顆受傷的心，但卻還不是時候失望。

幾米創作圍繞孤獨卻詩意美麗，更流瀉出溫暖的魔力平靜人心，「他喜歡每一個顏色，因為它們都有自己的情緒跟表情」，誠品畫廊說，「快樂才剛開始，悲傷卻早已潛伏而來。好像幾米作品都是走這個基調，就是你不要太快樂，實際上快樂的背後就有讓你落淚的地方」。



《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》(圖/誠品畫廊)

細膩的筆觸跟豐富的色彩，幾米賦予萬物想像力，就連2003年SARS疫情在他筆下也讓人動容，《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》37件黑白繪畫反映當時疫情，描繪老奶奶在被瘟疫吞噬的廢棄城市，在夢中和童年好友毛毛兔重逢，展開一段冒險旅程，讓不少觀眾眼裡擒著淚。

誠品畫廊透露，創作能量豐沛的幾米，20多年來，幾乎每天早上8點就來到工作室，一路要畫到傍晚才離開。他說他從來沒有靈感枯竭的問題，因為「想畫的都畫不完了」。一起來看看幾米工作室影片吧！

值得一提的是，幾米自創的打招呼儀式－「頭碰頭」，透過香蕉及男孩雕塑在畫廊唯一亮黃色的展間和我們巧遇，幾米於臉書上表示，「頭碰頭」是邂逅的一種儀式，他們在此相遇「說說話」，交換對未來的展望與過往的記憶，片刻寧靜中不思議的交流。

「畫室裡的呢喃」將延至4月10日，開放時間為週二至週六上午11時至晚間7時，每周日、一休館；誠品畫廊更舉辦票選活動，凡填問券並選出最喜愛的插畫，就有機會獲得人氣最高的限量版畫。詳情請至網站查詢。



《失樂園》(圖/誠品畫廊)



《失樂園》(圖/誠品畫廊)