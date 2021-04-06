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立陶宛棄中友台退「17+1」專家：聰明且深思熟慮

不甩中國，立陶宛退出「１７＋１」並計劃今年在台設立辦事處，專家指出這是經過深思熟慮的外交策略

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/06 15:44
立陶宛國會內部 （來源：Wikicommons, AndreasLT photo）

立陶宛國會內部 （來源：Wikicommons, AndreasLT photo）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）德國之聲5日一篇「立陶宛挑戰中國很危險，但也很聰明」的評論中，政治分析家艾格特（Konstantin Eggert）直指，小國立陶宛不僅挺烏反俄，如今更選擇棄中友台，是歐盟內少見的立場鮮明的國家，此番操作深思熟慮，也引起華府關注，並轉向新市場獲利。

中國以「一帶一路」政策領頭，於2012年起發起「17+1」中國－中東歐國家合作倡議，藉由與在中歐、巴爾幹及波羅的海17個國家建立經貿夥伴關係，擴大其在中東歐區域的影響力。然近年來由於支票落空，又適逢新冠肺炎隱匿疫情等議題，至東歐諸國對中國疑心漸增，信任降低，今（2021）年3月的「17+1」會議，各國出席層級也創下新低，部分國家如立陶宛，僅派出部長級別出席，立陶宛國會外交委員會更於2月批准了退出「17+1」，並頂著中國施壓，宣佈計畫與台灣建立經貿合作，並設立辦事處。

「前線國家」立陶宛：挺烏抗俄，作好犧牲的準備

面積兩個台灣大，人口不足300萬，波羅的海三小國之一的立陶宛是歐盟內為數不多立場鮮明的國家。該國深以其跨黨派外交政策為傲，強調北大西洋公約組織（NATO）的重要性，和有原則的反威權主義。

立陶宛人喜歡稱自己的國家為「前線國家」（front-line state），對抗普京總統領導的俄羅斯和盧卡申科領導的白羅斯。該國支持烏克蘭對抗俄羅斯，為烏國軍事人員提供培訓和醫療服務的任務，也是俄國反對派移民的主要移居目的地之一。

「為什麼一個中等所得的歐盟小國如此熱衷於挑戰俄羅斯和中國這樣的大國？」艾格特認為，曾於前蘇聯獨裁下痛失獨立的歷史教訓，立陶宛人學到，在與威權政權打交道時，「尊重」是主要的政治籌碼。如果想要被尊重，就必須「堅持立場」，並做好犧牲的準備。

「小國志氣高」：立陶宛棄中友台，尋求與台商貿合作

艾格特也指出，立陶宛「友台」是深思熟慮下的外交政策，目的性地激怒北京，若中國政府決定在貿易領域「懲罰」立陶宛作為報復，立陶宛的出口商可能會從以往轉向新市場的經驗中獲益。

另一方面，立陶宛也期望以其堅定的對中立場，向北約盟友美國傳遞訊息，並促使歐洲其他國家表態對中立場。艾格特評論，面對中國政權的全球恫嚇政策，立陶宛為歐洲樹立了一個「罕見的榜樣」，「放棄了物質利益」，並獲得了華府的關注。艾格特認為，「21世紀的跨大西洋團結，將意謂著接受新的全球挑戰」。
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更新時間 : 2021-04-06 21:42 GMT+08:00

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