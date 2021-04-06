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台積電６日開盤補漲、完成填息、股東人數稱冠台灣上市櫃

By 台灣英文新聞－編輯
2021/04/06 10:29
台積電大幅上調資本支出，帶動供應鏈相關利多，股價 領漲一度達625元，激勵台股15日開盤大漲279點，隨後 越過16000點大關，最高...

台積電飆上625元

台積電大幅上調資本支出，帶動供應鏈相關利多，股價 領漲一度達625元，激勵台股15日開盤大漲279點，隨後 越過16000點大關，最高... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組　綜合報導）受到台灣清明休假期間台灣晶圓代工廠台積電ADR大漲逾5%激勵，周二開盤台積電股價表現強勁，並順利完成填息，展開補漲行情，6日貢獻大盤指數約110點。

四天清明連假期間台股休市，美股周一收高，費城半導體指數漲2.01%，收在歷史新高3305.43點，台積電美國存託憑證（ADR）跌0.2%，不過，台股清明休假期間，台積電ADR仍漲逾5%。

受到該項激勵，台積電6日開盤跳空達新台幣615元，漲13元，順利完成填息。台積電這次花了13個交易日完成填息。

台積電去年第3季現金股利3月17日除息，每股配發2.5元現金，現金股利總額648.259億元，預計4月15日發放。中央社報導，自改採每季配息後，台積電7次除息皆順利完成填息，其中，3次在除息當天快速填息，還曾有開盤即完成填息的突出表現，填息時間最長為15個交易日。

儘管上周有台積電竹科晶圓12B廠火警意外的壞消息致股價重挫，但所幸處理得宜並不影響營運。台積電隨後宣布擴大資本支出，預計未來3年投入1000億美元增加產能，並計劃2022年暫停晶圓降價，化解市場對重複下單的疑慮，股價止跌強彈，4月1日收在602元，上週漲12元，漲幅約2.03%。　

另外根據集保結算所資訊，隨著零股股東持續增加，台積電股東上週增加2495人，達100萬2564人，改寫歷史新高，超越中鋼的99萬8980人，躍居台股之冠。
台積電

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