【還死難者公道】台灣太魯閣號出軌慘劇　花蓮檢方傳喚逾10人釐清案情

花蓮地檢署檢察長俞秀端（前）5日晚指出，台鐵太魯閣號事故案偵辦進度，除被告李義祥以外，已傳訊其他相關人員逾10人釐清案情。她手持地檢署聯繫... 花蓮地檢署檢察長俞秀端（前）5日晚指出，台鐵太魯閣號事故案偵辦進度，除被告李義祥以外，已傳訊其他相關人員逾10人釐清案情。她手持地檢署聯繫方式、呼籲民眾提供真實相關資訊。中央社

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（台灣英文新聞／社會組 綜合報導) 台鐵太魯閣號事故導致重大傷亡，檢方積極偵辦，除被告李義祥，已傳訊逾10人，包括現場工作及相關人員。此外還有一名疑似女性遺體未認領，昨(5日) 又重新採集DNA，再次做鑑定。

花蓮地檢署檢察長俞秀端５日晚間指出，台鐵太魯閣號事故案偵辦進度，已再進行其他蒐證，也傳訊超過10人以上，除被告李義祥以外，傳訊其他相關人員釐清案情。

俞秀端5日表示，上午公布檢舉專線後，有情資傳進來，確實有些內容對辦案有重要性，希望是對案情確實有用資訊，且務必是真實、跟案件有關的再提供。並持續呼籲，若有民眾懷疑家屬在列車上，可跟就近地檢署、警察局聯繫。

花蓮地檢署專線03-8230159

地檢署台鐵專案LINE ID@329tkjav

俞秀端說，目前檢察官大部分重心已經拉回地檢署，針對偵辦刑事責任部分做釐清，以分工分組，24小時不打烊儘速釐清案情，給死者一個交代。

有媒體報導指，有家屬因為遺體不完全而拒絕認領遺體。俞秀端澄清，這是錯誤訊息，家屬沒有拒領，只是因為遺體還不齊全，希望等到其他車廂都清理完了，希望有更完整殘骸，可以讓家人更完整的離開。

至於死者身分確認，俞秀端說，目前還有1名罹難者遺體還沒人認領，可能是女性，因為遺體不齊全，懷疑可能是其他罹難者的殘肢，為慎重起見５日又再重新採集DNA，再次送做DNA序列鑑定。

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