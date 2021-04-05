〈時評〉不能排除「武漢病毒實驗室是大流行的源頭」

「中國什麼都是假的，只有騙子是真的」這句話是在中國做生意多年的台商受害撤離返台後的感言，現在用在評論世衛及中共指派專家的調查報告，特別醒神，這份充滿可疑問題的內容指出，這場全球疫情「有可能是從動物傳到人類身上」，卻此地無銀三百兩的說，「病毒極不可能從武漢實驗室外洩」，引起全球公憤。

美國前國務卿卿蓬佩奧在社群媒體推特（Twitter）上說：「世衛公布的這份報告，是中共與世衛不實訊息騙局的延續。這就是為什麼我主張美國要退出世衛。」

蓬佩奧直指世衛在疫情初期淡化病毒威脅，指控世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與中國國家主席習近平在關鍵時刻串通，「以隱瞞病毒會人傳人的資訊」。

蓬佩奧說，武漢病毒研究所「仍是最有可能的病毒來源，且世衛是共犯。」

蓬佩奧卸任國務卿前夕公布出自美國的獨立研究，指出「武漢病毒研究所人員2019年曾生病，症狀與COVID-19疾病十分相似。」

這份美國獨立研究的報告，是過去兩年由美國駐在各國的領事館人員，在駐在國訪談專家、學者、意見領袖、官方人士，所綜合組成的報告，其中不少是美國情報部門的「第一手資料」。這份報告最重要的結論是，不排除中共武漢病毒實驗室是此次大流行的源頭，而且根據的是各國專家的一致懷疑。這份報告不但影響川普政府對中共的態度，也對拜登政府有決定性的作用力。

台灣當然是美國這份獨立研究的重要關鍵求証對向。美國撰寫「台灣報告」的過程十分嚴謹，受訪者全部是第一線國家級的防疫專家，也有專業的病毒學專家，及國際重量級的科學家，有些訪談，美國在台相關人士精銳盡出。這份台灣報告完成後，據說被放在國務院及白宮桌上最上面，因為最言之有物，而且有根據。

不論是「人傳人」的判斷如何做成，或「武漢病毒實驗室用人類細胞做材料」，還有中共的實驗病毒來源與此次大流行的病毒基因比較。未來的病毒傳播及致死推測，流行將來的可能結局，全都做了反覆的討論。

其中，從武漢病毒實驗室外洩，被列為最可能的原因。而找不到中間宿主動物是很重要的理由之一。沒有中間宿主，最可能就是「病毒」是在以人類細胞為研究材料的實驗室中被製造出來的。至於如何製造出來，這份美國獨立的研究報告，有相當經得起考驗的推論。

美國從來不放棄追訴這個病毒起源的科學及政治責任。川普及拜登政府在此一立場上是一致的，但做法不同。

這是世界衞生組織必須面對的重大問題，祕書長譚德塞如果再不警覺自己已經淪為「騙子的共犯」，美國為首的民主國家同盟不會放過他。

世衛專家赴武漢考察的報告荒謬可笑。連最基本的武漢病毒實驗室的原始日記都沒有看到，也就是譚德塞聲稱中共未提交重要文件，其中之一就是「原始日記」，中共拿不出來，就是因為這本原始日記中記載的就是自己的「驚天罪行」。