【太魯閣號事故】台鐵將向分包商李義祥求償 並進行假扣押

台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，涉嫌肇事的義祥工業 社負責人李義祥（中）經花蓮地方法院重新裁定羈押禁 見。(民眾提供) 台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，涉嫌肇事的義祥工業 社負責人李義祥（中）經花蓮地方法院重新裁定羈押禁 見。(民眾提供) (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台鐵408次太魯閣號列車撞上滑落至軌道的工程車，而工程車駕駛李義祥就是台鐵明隧道工程的分包商。交通部今（5）日說，將向李義祥求償，並已針對其財產進行假扣押。台鐵也說，若台鐵人員有相關違失，不會迴避責任。

台鐵408次太魯閣號事故地點在花蓮縣清水隧道北口，旁邊有由東新營造承包且即將完工的明隧道工程，李義祥是義祥工業社及義程營造公司負責人，義祥工業社擔任東新營造分包商，負責明隧道邊坡防護工程，李義祥同時擔任這項工程的工地主任。

李義祥到案後宣稱於2日獨自去巡工地，移動工程車後手煞車沒拉好，才導致工程車從20公尺邊坡滑落至台鐵東正線軌道上，408次太魯閣號列車來不及煞車而撞上，列車出軌並有多節車廂卡在清水隧道，造成逾200人嚴重傷亡。

中央社引述交通部次長王國材今天在記者會中說法，會向李義祥及東新營造求償，目前可確定李義祥是違反民法與營造業法，現階段已向花蓮地方法院對李義祥的財產進行假扣押。

交通部法規會執行秘書邱銘堂說，台鐵將向東新營造及李義祥求償的部分，除了車廂、鐵軌等財物損失，還有誤點的營業損失與台鐵給付的死傷金額。

昨天台鐵已確定，李義祥以義程營造負責人，同時兼任東新營造工地主任，違反營造業法第28條「營造業負責人不得兼任其他營造業工地主任」的規定，相關單位可依法開罰新台幣20萬元到100萬元；另李義祥也涉過失致死的刑事責任，正由花蓮地檢署偵辦。

因連假期間，台鐵照慣例要求沿線所有工程停工，外界懷疑事故當天李義祥負責的工程有偷施工。王國材說，現在只對有直接看見的部分究責求償，未來若查出有違規施工違失，也會依法開罰。

至於營造監造廠商的財產是否也有過失，聯合報引述王國材說法，當地有兩處可停車，一處是明隧道上方，另外是施工便道下來也可停車，但車子卻停在坡度處，因此交通部主張有過失。

外傳東興營造取得台鐵多項標案，主要是因為與台鐵關係好，且李義祥是借牌得標台鐵工程，台鐵主任秘書顏文忠說，台鐵所有的標案都公開透明，在公共工程委員會的管理系統中，李義祥的義祥工業社是東新營造的分包商，而工程分包是合法的。