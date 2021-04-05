台北市立動物園水豚寶寶「車車」今亮相　5月揭曉性別

水豚媽媽「阿皮」雖然個性膽小加上容易緊張，但母性很好，把水豚寶寶照顧得無微不致。（台北市立動物園提供） 水豚媽媽「阿皮」雖然個性膽小加上容易緊張，但母性很好，把水豚寶寶照顧得無微不致。（台北市立動物園提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市立動物園表示，剛滿月的水豚寶寶「車車」今天正式和大家見面，不過水豚的外生殖器不明顯，所以目前還無法判斷寶寶的性別，預計今年5月時才能為大家揭曉「車車」的性別。

動物園向台南頑皮世界借展的水豚媽媽「阿皮」，於2月27日晚間平安誕下一隻體重約2,400公克小寶寶，剛出生的水豚寶寶體型大小和毛色乍看之下很像成年的天竺鼠。由於是早熟型動物，水豚寶寶出生不到一小時就可以自己走來走去、到處探索環境，模樣十分逗趣可愛，讓人不禁聯想到最近很「ㄏㄤ」的天竺鼠動畫影片，保育員於是將牠命名為「車車」。

動物園說明，水豚的外生殖器不明顯，所以目前還無法判斷寶寶的性別，預計今年5月時請獸醫師施打晶片和健康檢查時，才能為大家揭曉「車車」究竟是男生還是女生？

水豚寶寶「車車」和爸爸還有阿姨相處融洽。（台北市立動物園提供）

根據保育員觀察，水豚們不僅十分膽小，還很健忘，像是保育員明明每天都要推車進入活動場整理環境，偏偏牠們就是常常忘記，有時還是會被嚇一跳；另外身為水豚君的保育員，也不能任意變換髮型或是身上的配件，因為水豚還有眼盲的「症頭」，保育員曾經因為戴的口罩顏色不同，水豚們就以為有陌生人闖入，非常的神經質呢！

水豚媽媽「阿皮」雖然個性膽小加上容易緊張，但母性很好，把水豚寶寶照顧得無微不致，今天更帶著「車車」正式到戶外活動場和大家見面，動物園提醒大家經過水豚的家時，請保持輕聲細語，才不會驚擾到水豚君們打肫哦！