Alexa
  1. 首頁
  2. 環境生態

台北市立動物園水豚寶寶「車車」今亮相　5月揭曉性別

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/05 20:06
水豚媽媽「阿皮」雖然個性膽小加上容易緊張，但母性很好，把水豚寶寶照顧得無微不致。（台北市立動物園提供）

水豚媽媽「阿皮」雖然個性膽小加上容易緊張，但母性很好，把水豚寶寶照顧得無微不致。（台北市立動物園提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）台北市立動物園表示，剛滿月的水豚寶寶「車車」今天正式和大家見面，不過水豚的外生殖器不明顯，所以目前還無法判斷寶寶的性別，預計今年5月時才能為大家揭曉「車車」的性別。

動物園向台南頑皮世界借展的水豚媽媽「阿皮」，於2月27日晚間平安誕下一隻體重約2,400公克小寶寶，剛出生的水豚寶寶體型大小和毛色乍看之下很像成年的天竺鼠。由於是早熟型動物，水豚寶寶出生不到一小時就可以自己走來走去、到處探索環境，模樣十分逗趣可愛，讓人不禁聯想到最近很「ㄏㄤ」的天竺鼠動畫影片，保育員於是將牠命名為「車車」。

動物園說明，水豚的外生殖器不明顯，所以目前還無法判斷寶寶的性別，預計今年5月時請獸醫師施打晶片和健康檢查時，才能為大家揭曉「車車」究竟是男生還是女生？

台北市立動物園水豚寶寶「車車」今亮相　5月揭曉性別

水豚寶寶「車車」和爸爸還有阿姨相處融洽。（台北市立動物園提供）

根據保育員觀察，水豚們不僅十分膽小，還很健忘，像是保育員明明每天都要推車進入活動場整理環境，偏偏牠們就是常常忘記，有時還是會被嚇一跳；另外身為水豚君的保育員，也不能任意變換髮型或是身上的配件，因為水豚還有眼盲的「症頭」，保育員曾經因為戴的口罩顏色不同，水豚們就以為有陌生人闖入，非常的神經質呢！

水豚媽媽「阿皮」雖然個性膽小加上容易緊張，但母性很好，把水豚寶寶照顧得無微不致，今天更帶著「車車」正式到戶外活動場和大家見面，動物園提醒大家經過水豚的家時，請保持輕聲細語，才不會驚擾到水豚君們打肫哦！
台北市立動物園
水豚
水豚寶寶
車車

相關新聞

【更新】諜對諜~~北台灣落跑紅猴「男道」回家了　市立動物園蔬果誘捕策略奏效
【更新】諜對諜~~北台灣落跑紅猴「男道」回家了　市立動物園蔬果誘捕策略奏效
2021/03/19 15:44
睽違超過20年 台北市立動物園石虎「平平」產下3隻寶寶
睽違超過20年 台北市立動物園石虎「平平」產下3隻寶寶
2021/03/03 15:44
台北市19處景點旅遊警示燈號10日上線 人潮擁擠程度分3色
台北市19處景點旅遊警示燈號10日上線 人潮擁擠程度分3色
2021/02/10 10:11
可愛！台北市立動物園長頸鹿寶寶取名「麥芽」　未滿月體重已破100公斤
可愛！台北市立動物園長頸鹿寶寶取名「麥芽」　未滿月體重已破100公斤
2021/01/25 15:19
「圓寶」今公開亮相　民眾赴台北動物園爭睹大貓熊寶寶「萌」樣
「圓寶」今公開亮相　民眾赴台北動物園爭睹大貓熊寶寶「萌」樣
2020/12/29 10:58

更新時間 : 2021-04-05 22:32 GMT+08:00

最受歡迎

清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
【最新】東台灣太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌釀50死•傳李義祥曾現身工地 檢方籲民眾提供現場照
【台鐵事故】釀禍包商50萬交保搭賓士離去　義祥工業社如廢墟街景照曝光
【台鐵事故】釀禍包商50萬交保搭賓士離去　義祥工業社如廢墟街景照曝光
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•2司機員殉職　脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」
【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•2司機員殉職　脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤
【太魯閣號出軌】多國政要向台灣表哀悼 外交部：持續協助傷亡外籍人士
【太魯閣號出軌】多國政要向台灣表哀悼 外交部：持續協助傷亡外籍人士
超洗腦！金獎樂團茄子蛋首度跨足電影　台灣愛情喜劇《當男人戀愛時》主題曲曝光
超洗腦！金獎樂團茄子蛋首度跨足電影　台灣愛情喜劇《當男人戀愛時》主題曲曝光