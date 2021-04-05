【法老的詛咒？】長賜輪卡蘇伊士運河　網友指與埃及木乃伊遊行有關

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）埃及首都開羅3日舉行了一場盛大遊行，主角是22具法老與女王的皇家木乃伊，主題罕見、聲勢浩大，堪稱世上絕無僅有，但在此華麗展示秀之前，埃及發生了多場災難，網友不免有所聯想，難道是法老的詛咒？

BBC 報導，這場「法老的黃金遊行」旨在為這些歷史珍寶搬家，從開羅的埃及博物館（Egyptian Museum）遷至埃及國家文明博物館（National Museum of Egyptian Civilization）。

這18具法老與4具女王木乃伊，歷史橫跨西元前12世紀的拉美西斯九世（Ramesses IX）至17世紀、有「勇者」稱號的陶二世（Seqenenre Tao II）。車隊亮點當屬統治67年的拉美西斯二世（Pharaoh Ramses II），以及最有權勢的女王哈特謝普蘇特女王（Queen Hatshepsut）。

每具木乃伊都置放在灌注氮氣的保存棺中，確保其不受外在環境破壞，並由配有特殊避震器的車輛載送，護送車隊還原了埃及古戰車，帶有濃濃歷史感。

新博物館於本月全面開放，這些古老帝王將安置於「皇家木乃伊館」，18日起開放參觀。館方號稱訪客會有身歷其境之感，彷若步入知名景點帝王谷（Valley of the Kings）。

埃及政府將「法老黃金遊行」辦得華麗隆重，藉以行銷其引以為傲的古文明資產。然而，木乃伊畢竟圍繞著神祕迷信與禁忌，部分民眾不免將近來的一連串災厄與之聯結。

社群網站紛傳，上週索哈省（Sohag）火車事故導致數十人喪生、開羅建築物倒塌奪去18條人命、乃至於蘇伊士運河長達一週的長賜倫塞船事件，都是法老的詛咒使然。展示木乃伊所引發的道德爭議，也從未止息。許多穆斯林學者認為，死者為大，應獲安息，不應作為稀奇展示物。