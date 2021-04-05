【太魯閣號事故】最後罹難者遺體5日移出　莊姓憲兵困車底70小時

台鐵太魯閣號事故意外，搜救人員5日將 壓在第6節車廂下的最後罹難者救出，大批人員團團圍住遺 體走出隧道。 台鐵太魯閣號事故意外，搜救人員5日將 壓在第6節車廂下的最後罹難者救出，大批人員團團圍住遺 體走出隧道。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台鐵太魯閣號2日發生逾200人死傷的重大意外，今（5）日最後的罹難者遺體終於被救出，為憲兵指揮部的莊姓上兵，遺體送上黑色廂型車後，下午已送至花蓮殯儀館進行修復，據悉莊姓上兵的家屬也已趕抵花蓮。

據了解，壓在第6車廂下、最後的遺體是在新北憲兵訓練中心受訓的志願役上兵莊建致，在清明連假與4名家人要回台東老家，家人都已平安獲救，僅有他不幸罹難。

綜合媒體報導，由於第6節車廂的撞擊力道強大，不少罹難者的遺體都不完全，其中一遺體被壓在隧道內火車轉向架下方，只露出手腳。

工程人員透露，轉向架重達遭15噸，遭強大的撞擊力量，一半被抬離地面卡在車廂上，另一半下方就壓著遺體。現場隧道狹小，工作空間有限，沒有辦法使用吊車等大型機具作業，只能用小型怪手，要想辦法在不傷害到遺體的前提下推動轉向架，作業難度相當高。

搜救人員今日下午1時多帶著擔架進入隧道，仔細在隧道內搜尋有無其他斷肢，到了下午3時15分終於將最後一具遺體移出，被壓住的遺體跟已送到殯儀館的莊建致部分屍塊DNA相符，因此確認莊建致的身分

遺體由黑色廂型車載運至花蓮殯儀館，提供家屬指認，並進行修復，交通部長林佳龍、縣長徐榛蔚與現場慈濟志工、救難人員及警方特別列隊敬禮致意。

報導提到，遺體成功運離後，第6節車廂即可拖帶離開，至於第8節因損毀嚴重，車身殘餘不到4分之1，要用切割方式，再由南拖離，不過尚需要2個工作天先把毀損車輛脫出，才可以進入隧道鋪設鋼軌、枕木、電力號誌等設施。

交通部次長、台鐵代理局長祁文中表示，經過和土木、機技師討論後，以及結構安全技師進入隧道安全檢測，估計還需要10個工作天時間，已目標暫定20日完成搶修、安全檢測及必要補強。