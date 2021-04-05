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【太魯閣號事故】李義祥扯謊？ 網友提供照片打臉 工地現場不只一人

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/05 16:06
網友陸續提供事故現場照片，除了李義祥還有其他人站在邊坡上；隨後該男還穿上一件深色雨絨外套出現在出軌的太魯閣號列車旁。（圖取自PTT網頁）

網友陸續提供事故現場照片，除了李義祥還有其他人站在邊坡上；隨後該男還穿上一件深色雨絨外套出現在出軌的太魯閣號列車旁。（圖取自PTT網頁）

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）台鐵太魯閣號發生重大事故，涉嫌肇事者義祥工程社負責人李義祥第一時間供稱，工地連假停工，自己是獨自去「巡工地」，但花蓮檢方依網友貼圖，掌握涉肇事李義祥疑似說謊，照片中除了李以外，還有其他人站在邊坡工地往下查看畫面，檢方呼籲民眾提供事發現場的照片或在場人士的姓名，以利後續偵辦。

台鐵408次太魯閣號列車2日撞上滑落至軌道的工程車，共造成逾200死傷的重大傷亡，涉嫌肇事的義祥工業社負責人李義祥原交保裁定被撤回重裁，花蓮地檢署提出抗告成功，花蓮地院昨（4）日重新裁定李義祥羈押禁見。

花蓮地檢署檢察長俞秀端今（5）日表示，目前檢方也掌握案發工地現場除了李義祥出現之外「應不只一個人」，已掌握相關證據資料，呼籲民眾事發當時如有在現場拍照、或是知道在場人的姓名，可透過花蓮地檢署專線03-8230159或透過LINE（ ID:@329tkjav）聯絡。

俞秀端強調，檢方正全力防止李義祥脫產，這3天已連續進行3個地點搜索，掌握並正著手查扣被告財產「一定會努力的不讓被告脫產」；至於涉及假日違法施工部分，涉及偵查不公開不便透露。

這起重大交通事故造成50人死亡，上百人輕重傷，隨著網友陸續提供照片曝光，除了李義祥在事故發生後出現在邊坡上，另外有一身穿短袖的藍衣男子站在李的身旁；隨後藍衣男穿上一件深色雨絨外套出現在出軌的太魯閣號列車旁。

據了解，台鐵慣例在連假期間都要求廠商沿線全面停工，這次也不例外，但停工期間仍發生意外，實情真如李義祥所說，他是一個人到場視察工地，移動工程車後手煞車沒拉好，才導致工程車滑落邊坡？還是工地有偷施工等情事？

另外，前一班自強號與被撞太魯閣號列車之間相隔15分鐘，這段期間吊貨車溜逸20公尺沿施工便道滑落東正線軌道上，究竟工地主任李義祥與在場人士為何現身工地？事發當下可有做任何緊急處置？在場人士是否有知情不報、推卸責任的情形？都是檢方接下來追查的重點。
花蓮
台鐵
太魯閣號

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