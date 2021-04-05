【一花一世界】日本櫻花提早盛開破千年紀錄 從花期看生態災難

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本櫻花世界聞名，賞櫻不僅是傳統、是慶典，更是觀光盛事。然而，隨著暖化加劇，今年櫻花提前綻放，破了千年來的紀錄，也成了生態系統被打亂的一項警訊。

CNN 報導，今年京都櫻花於3月26日達到「滿開」。根據大阪府立大學研究員青野靖之（Yasuyuki Aono）從西元812年追蹤至今的花期資料，這是1,200年來櫻花最早盛開之日。東京櫻花則是於3月22日滿開，也是歷來第二早。

每年櫻花盛開之日不定，但此花對溫度極為敏感，這幾世紀以來已有提前綻放之勢。根據青野，數百年來，京都滿開之日多半落在4月中，但自1800年代中期開始，便逐漸提前至4月初，提早至3月底發生，更只有數次的紀錄。從1820年代至今，氣溫已上升攝氏3.5度。

早開花並非好事，以點觀面，令人憂心的是氣候變遷對整體生態的衝擊。

香港中文大學地球科學助理教授戴沛權指出，由於植物與昆蟲相生相倚，更仰賴環境「提示」調整生長期，暖化意味花期提前、昆蟲生長較快，但兩者並不同步。一旦花兒提早綻放，蟲子卻還未準備好，會落得蟲子無花蜜可食，花也無蟲子協助授粉的窘境。

在氣候影響下，過去十年來，部分動植物已開始往高緯度、高海拔的地區遷徙，極端氣候事件導致的環境波動，更使生態難以調適。櫻花只是一個顯著例子，類似的情況也出現在各種作物身上，乾旱、蝗災已對糧食安全與農民生計帶來嚴重後果。有的區域性作物，已因溫度過高、洪災不斷、濕度增加，而無以為繼。

氣候變遷使生態事件隨機變化，農業已成為一種賭博。



東京櫻花（圖／美聯社）