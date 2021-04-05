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苗栗台中6日起供5停2 再不下雨新竹嘉義台南高雄也岌岌可危

By 台灣英文新聞－編輯
2021/04/05 15:10
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）苗栗、台中（含北彰化）地區因水情亮紅燈，6日起啟動「供5停2」，預期平均每日可省25萬噸水；不過，水庫水位持續下探，若遲不下雨，橙燈縣市新竹、嘉義、台南與高雄岌岌可危。

根據水利署官網，除了北部新山水庫蓄水率逾8成、翡翠水庫近8成外，其他水庫的蓄水率都相當低，供應新竹地區的寶山第二水庫僅9.5%；中部德基水庫5.5%、鯉魚潭水庫10%；南部阿公店水庫28.３%、曾文水庫11.5%。

不過，烏山頭水庫仍有47.８%、南化水庫有33.６%，兩座水庫與曾文水庫連動，水利署副署長王藝峰表示，3座水庫約還有1億3000萬噸水量，可供台南地區5月底前用水無虞。

高雄地區水源主要來自高屏溪攔河堰、阿公店水庫，隨著高屏溪流速下降，水情也開始拉警報，尤其高雄地區每天用水量達170萬噸，相當可觀。

中央社報導，在苗栗、台中進入「分區供水」紅燈後，預期平均每天可省25萬噸用水，水利署也著手在苗栗周邊鑿10口抗旱水井（約可日增1萬噸用水）、在台中周邊鑿30口（約日增2.9萬噸），最慢4月底併入自來水系統，若再加上先前160口水井，就有200口。

然而，若遲遲久旱不雨，「減量供水」橙燈縣市如新竹、嘉義、台南與高雄岌岌可危。

水利署表示，天氣變幻莫測，下次水情會議召開時間未定；不過，一旦召開，照例會預測近期雨量情形、了解各地燈號執行情形、工業大戶是否落實節水等，再進行整體評估，5月底前能否供水無虞將是觀察重點。
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