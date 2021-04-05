慕軒飯店七週年感謝祭 軒尼詩跨界聯名住房 獨享房內DIY調酒樂趣

國泰飯店觀光事業旗下都會精品飯店「慕軒飯店」將於4月滿七歲囉！坐落於台北市敦化南路優越的黃金地段，綠葉成蔭、鬧中取靜，慕軒飯店連續三年名列米其林指南推薦旅宿，自開幕以來備受國內外相關產業評審與旅客高度肯定。4月份將與全球干邑領導品牌「酩悅軒尼詩」攜手合作聯名住房專案『睡醒．明日的事』每晚3,188元起，運用房內設置的軒尼詩V.S.O.P調酒組，享受自行DIY專屬調酒樂趣；餐飲部份，凡為4月壽星或姓名與「慕」、「軒」其中一字同音，享GUSTOSO餐廳、URBAN331酒吧用餐77折，單筆消費滿7,000元再送700元餐飲住宿抵用金，免費加入飯店AMAZZING CLUB會員即享上述優惠。

慕軒飯店X酩悅軒尼詩首度聯名住房 自己動手DIY在房內開酒吧

為歡慶4月慕軒飯店及AMAZZING CLUB滿意客計畫週年，今年特別與酩悅軒尼詩合作，聯手打造限量40間『睡醒．明日的事』住房專案，自4月1日起至4月30日止，於AMAZZING CLUB官網開放訂房每晚3,188元起(須另加服務費與稅金)，房間設置軒尼詩專屬SUNSET調酒組，使用深受歐洲皇室貴族推祟的軒尼詩V.S.O.P，依照說明書可輕鬆探索干邑多重魅力：從醇厚柔順的純飲與加冰塊的層層風味，一直到加入薑汁汽水享清爽氣泡感「經典薑味」，或倒入梅汁一嚐「酸甜果香」滋味，每種喝法都能感受到軒尼詩V.S.O.P在齒頰間迴盪的果蘊果香。此外，專案另含自助式早餐及酒吧軒尼詩迎賓特調，調酒師俐落地搖晃雪克杯為賓客呈現不同風味酒體，完整感受品牌醇酒獨特魅力。

慕軒飯店七歲生日慶 用餐77折再享滿額送700元抵用金

不僅住房活動，餐廳更祭出兩大酬賓回饋，『慕軒壽星/好名大募集』同為4月壽星，或姓名與「慕ㄇㄨˋ」、「軒ㄒㄩㄢ」其中一字同音，在GUSTOSO義大利餐廳及URBAN331威士忌酒吧用餐享77折，酒水消費也適用！還有『週年滿額禮』用餐單筆消費經折扣後滿7,000元，直接送700元餐飲住宿抵用金。感謝一直以來給予慕軒飯店支持與照顧的貴賓，誠摯地邀請各位與我們共襄盛舉，一同歡度慕軒飯店的七歲生日！