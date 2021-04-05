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【太魯閣號事故】 總統、副總統及蘇貞昌捐一個月所得賑災

By 台灣英文新聞－編輯
2021/04/05 13:49
【太魯閣號事故】 總統、副總統及蘇貞昌捐一個月所得賑災

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，總統府發言人張惇涵今（5）日說，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌皆以個人身分捐出一個月所得至衛福部賑災專戶，協助事故傷者及罹難者家屬後續醫療、復健及經濟支持。

另外，民進黨中央黨部也將透過衛福部賑災專戶捐款新台幣100萬元，中央黨部全體黨工將捐款1日所得。

中央社引述張惇涵說法，這次台鐵太魯閣號不幸事故，全體民眾同感哀慟，政府各相關單位除了持續進行搶修及善後等各項工作外，蔡總統、賴副總統及蘇貞昌皆以個人身分，分別捐出一個月所得至衛福部賑災專戶，協助事故傷者及罹難者家屬後續醫療、復健及經濟支持。

張惇涵表示，祈願傷者早日康復、逝者安息，政府各單位會全力協助傷者及罹難者家屬，一定會給予最大的幫助；而後續仍有許多工作要進行，政府各單位也一定會全力以赴。

民進黨發言人顏若芳表示，目前最重要的工作就是提供事故受傷者及罹難者家屬最大的協助。民進黨中央黨部將透過衛福部賑災專戶捐款100萬元，以及中央黨部全體黨工將捐款1日所得，以協助事故受傷者及罹難家屬後續醫療、復健、經濟支持等相關費用，民進黨表達最大的關心，也盼罹難者家屬及傷者早日度過難關。
台鐵
太魯閣號
花蓮

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