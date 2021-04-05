無懼血腥鎮壓 緬甸民眾繪製復活節彩蛋抗暴

彩蛋刻上反政訊息，緬甸示威者在復活節持續爭取民主，與軍權政府對峙。（圖/路透社） 彩蛋刻上反政訊息，緬甸示威者在復活節持續爭取民主，與軍權政府對峙。（圖/路透社）

（台灣英文新聞/吳穗雯 綜合報導）昨日（4日）在象征重生和希望的復活節這天，緬甸民主示威者用彩蛋傳遞抗暴訊息，持續與軍方政府鬥爭。不少示威者帶著繪製彩蛋上街抗議，彩蛋上繪有民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）肖像、表示抗議的三指手勢和要求軍權頭目敏昂萊（Min Aung Hlaing）下台的口號。

根據法新社報導，一名在仰光繪製抗暴彩蛋的民眾表示，自己是佛教徒，花了將近一小時裝飾彩蛋，就為了祈禱緬甸能夠重返民主。根據2014年緬甸政府的人口普查，緬甸有88%人口信仰佛教，然而許多示威者順應西方節日，向軍方表達抗議，在彩蛋上寫上「我們終將勝利！（We Must win）」、「拯救緬甸（Save Myanmar）」、「永不放棄（Never give up）」等訊息。

今年2月，緬甸軍方指控執政黨「 全國民主聯盟」（NLD）選舉舞弊，強行關押翁山蘇姬，奪取政權。此舉引發了成千上萬民眾上街示威。根據半島電視台報導，軍權政府封鎖境內Twitter，Instagram等社交平台、甚至授權警方無故搜查民宅，以各種方式試圖壓制示威者。2月20日，軍方的安全部隊開始暴力鎮壓示威者，在40多城朝手無寸鐵的民眾開火。

3月27日，緬甸軍人節當天，全國遇害人數高達141人，堪稱最血腥的一天。緬甸示威者當日無懼宵禁，舉行燭光守夜儀式，並祭出「垃圾抗爭」等不服從運動。緬甸非營利人權組織「援助政治犯協會」(AAPP)表示，至今有557人遭到殺害，其中有46名兒童，有2,751名民眾遭到警方扣押面臨牢獄之災。

即便面臨血腥殘酷的軍方威脅，民眾仍不斷湧入街頭，拒絕軍權的專制統治。根據路透社報導，年輕人在緬甸主要城市仰光發放繪有抗暴訊息的彩蛋，或是將彩蛋擺放在緬甸居民家門口。



在緬甸民主示威中，三指敬禮象征抵抗和團結。示威者也將此手勢繪製在彩蛋上。（圖/路透社）

緬甸聯邦委員會駐聯合國特使薩沙醫生（Dr. Sasa）發表聲明：「緬甸民眾在聯邦民主政體中會迎接一個美好的未來，這是復活節的意義。」

自軍權篡位以來，緬甸示威者抗爭不斷，發動一系列不服從運動表達抗議，比如採取「鮮花示威」，在多個公共場所放置鮮花，哀悼遭軍警殘暴鎮壓的死者；發起「靜默抗議」，全國民眾罷工罷課不出門。緬甸民眾仍在繼續鬥爭中。