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【太魯閣事故】距離過短、應變時間不到10秒 剎車也難逃災厄

運安會針對事發前影像說明，工程車已在軌道，駕駛應變時間有限

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/05 10:26
工人試圖移開出軌太魯閣列車（美聯社）

工人試圖移開出軌太魯閣列車（美聯社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台鐵408次太魯閣號列車2日撞上滑落邊坡的工程車釀災，國家運輸安全調查委員會4日取得事發前影像，指工程車在列車出現前已掉落鐵軌，而駕駛根本沒有時間反應，就算剎車也難避禍。

這場事故發生於2日上午9時28分的清水隧道北口，然而當日9時13分時才剛有一輛列車通過，意味工程車是於這15分鐘內從滑落。工程車行車紀錄器已於4日取得，解讀後可望進一步還原掉落情況。

中央社指出，當時南下408次列車是先通過和仁隧道，出隧道南口後，再往清水隧道北口前進，這距離為287公尺，而台鐵資料顯示，事故點與和仁隧道僅250公尺。

運安會主委楊宏智透露，駕駛出隧道後，應有看到軌道異物，但距離過短，恐怕只有不到10秒的反應時間。他認為，就算路段設有警示系統，在有限的反應時間與距離下，根本無法剎住這輛列車。

根據台鐵，當時太魯閣列車行進速度可達時速130公里，若要完全停下來，得有600公尺距離、16.6秒左右的時間。然而，以時速130公里、250公尺的距離推估，當時駕駛僅有6.9秒能因應，根本無力回天。

目前運安會正就列車的行車紀錄器、列車控制與管理系統（TCMS）、列車自動防護系統（ATP）等進行解讀，掌握相關資訊後再向外界說明。
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