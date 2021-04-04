【快訊】承擔政治責任•告慰台鐵太魯閣號出軌慘案死難者　台灣交通部長林佳龍正式宣佈辭職!

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【離奇意外】東台灣台鐵太魯閣號出軌•疑工程車斜坡滑落釀禍 所屬公司負責人李義祥撤保重裁

【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•2司機員殉職 脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，4日持續進行搶通，工程人員動用柴油火車頭與怪手將第4節車廂拉出隧道。圖/中央社

台鐵太魯閣號事故現場持續進行搶通，第3節車廂在4日凌晨2時許拉出，工作人員午後動用相關機具試圖將第4節車廂拉出。中央社

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，鐵路警察局花蓮分局到4日為止尋獲旅客遺落物約81件，花蓮分局啟動「安家服務」專案，旅客及罹難者家屬可認領遺落物。（鐵路警察局花蓮分局提供）中央社

台鐵408車次太魯閣號出軌事故釀大量死傷，花蓮縣府3日下午協助罹難者家屬到事故現場進行招魂，天空一度飄下雨絲，場面令人鼻酸。中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台鐵太魯閣號2日在花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌，由於遺體殘缺難辨認、死亡數字徘徊在50上下不斷修正。連續出事的台鐵傷透國人的心, 太魯閣號意外的慘狀更是震驚國際社會!

4日白天口頭請辭的交通部長林佳龍，晚間11點左右在臉書po文宣布請辭。他在po文指出:

作為交通部長，我責無旁貸，當然必須承擔起一切的責任，辭職下台是容易的事。我先是一個人，才是一個交通部長。在現場，每個人都很努力，想為罹難者、罹難者家屬及生還者多做一點事，盼望了解真相，盼望不會再有這樣的悲劇發生。 第一天我即說會承擔一切政治責任，如同今天媒體所報導，佳龍當時即已向總統及院長請辭。這數日的批評，我本應概括承受，我們做得不夠好，我們改革的腳步不夠快，必須接受社會批判。辭職是最基本的負責，我留下的日子不是戀棧，而是求能善後。

林佳龍表示，他會堅守崗位做好善後工作，在搶救的工作暫告一段落之際

不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職。 很抱歉因為在第一線協助搶救，不便即時向大家報告這項決定。