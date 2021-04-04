【台鐵事故】返台灣探病奔喪專案啟動　採檢費用一律由指揮中心負擔

指揮中心4日宣布，因應2日台鐵408次太魯閣列車事故，啟動返台探病/奔喪專案。(示意圖/Pexels) 指揮中心4日宣布，因應2日台鐵408次太魯閣列車事故，啟動返台探病/奔喪專案。(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)指揮中心4日宣布，因應2日台鐵408次太魯閣列車事故，啟動返台探病/奔喪專案。

指揮中心宣布，因應2日台鐵408次太魯閣列車事故，啟動「0402太魯閣列車事故返台探病/奔喪專案」，以利本次事故罹難者及傷者之海外家屬返台探病及奔喪。

指揮中心說明，無症狀者得「免」提供搭機前3日內核酸檢驗陰性報告；請填寫「旅客入境切結書」，註明「0402事故協處專案」，以利航空公司地勤協處。

指揮中心強調，入境後，接收手機簡訊(須持有國內SIM卡)，無症狀者由機場安排防疫計程車送至部立桃園醫院採檢後，於醫院搭乘防疫計程車或專車至目的地；有症狀者依現行作業流程，採檢深喉唾液後送至集中檢疫所，二採陰性後始可搭乘防疫計程車或專車至目的地。

指揮中心表示，抵達目的地後，依相關規定申請外出探病/奔喪：居家隔離/檢疫第0至4天採檢者，取得檢驗陰性報告且於採檢2天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病/奔喪；若為居家隔離/檢疫第5天(含)以後採檢者，則於取得檢驗陰性報告3天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病/奔喪。

指揮中心呼籲，無論探病、奔喪或辦理喪事，以每天1次、每次4小時為原則(不包含車程)；且不得過夜。在台期間因申請外出探病/奔喪所需之採檢費用，包括掛號費、診療費等，一律由指揮中心支付。



(圖/指揮中心)