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【台鐵事故】清水隧道沒裝AI邊坡告警系統？交通部揭最快通車時間

台鐵出事的清水隧道旁竟未安裝AI邊坡告警系統引起疑慮，交通部次長王國材4日說明。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/04 17:07
台鐵出事的清水隧道旁竟未安裝AI邊坡告警系統引起疑慮，交通部次長王國材4日說明。（圖：中央社）

台鐵出事的清水隧道旁竟未安裝AI邊坡告警系統引起疑慮，交通部次長王國材4日說明。（圖：中央社）

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台鐵出事的清水隧道旁竟未安裝AI邊坡告警系統引起疑慮，交通部次長王國材4日說明。

台鐵408號太魯閣列車2日發生嚴重意外造成51名旅客死亡，200人受傷，尚有3人還在加護病房奮鬥。交通部次長王國材表示，乘客總數從原先的496人新增至498人，有兩位是上車補票。

此起嚴重的意外引發公安疑慮，針對外界質疑為何沒有安裝「AI邊坡告警系統」，因為台鐵合約沒有明文規定要設圍籬。台鐵副局長杜微表示，這次發生事故的邊坡的旁邊，我們並沒有明文規定（設圍籬）。

王國材說，危害因素應預防並採取預防措施，這個部分看起來是有初步的疏失，我個人是這麼覺得，台鐵必須有所檢討。

王國材強調，鐵路安全六年計劃中，若邊坡處理可以透過工程改善就進行工程，若邊坡改善困難，或是太過陡峭導致改善也沒辦法，就會使用AI偵測器，共有25處使用「邊坡告警系統」，今年預計有10處會完成，明年15處。

王國材補充，東正線於2號至8號進行搶通，20號檢測東正線清水隧道，如果22號報告出爐沒有問題，就會通車，如果有問題就會進行結構補強，到安全無虞再通車。

王國材說明，發生事故的台鐵太魯閣號408列車第三車廂於今(4)清晨1時7分脫離隧道，但第四車因軌道損壞嚴重，所以鋪設鋼板拖出，所有機具已經準備好，等運安會跟檢調做好相關調查後就可以進場。

王國材透露，有一具大體還被卡在第六節車廂轉向架的車輪下，現在用冰塊冰敷著，因為車底空間有限，所以要處理大體十分困難，正積極的想讓往生者安息。
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