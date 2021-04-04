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亞馬遜讓員工用瓶子解尿！臥底記者踢爆工作環境超差勁

多種證據證實傳聞，亞馬遜終於承認管理疏失，並允諾會尋找解決方案。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/04 16:24
電商龍頭亞馬遜(Amazon)長期被踢爆工作環境惡劣，先前更傳員工因為怕耽誤工作而以水瓶上廁所。（圖/Twitter）

電商龍頭亞馬遜(Amazon)長期被踢爆工作環境惡劣，先前更傳員工因為怕耽誤工作而以水瓶上廁所。（圖/Twitter）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）跨國電商龍頭亞馬遜(Amazon)過去曾被臥底記者與離職員工踢爆，讓職員用寶特瓶解尿，如今美國眾議員亦撰文指責亞馬遜的工作環境，使其不得不承認疏失，並允諾會改善問題。

根據美聯社的報導，3月24日，美國眾議員馬克(Mark Pocan)回應了亞馬遜執行長一篇關於「進步的工作環境」的推文。馬克在推特上寫道「一個不讓員工組成工會，且只能在水瓶中上小便的企業，儘管每小時提供15美元的薪水，也不代表擁有『進步的工作環境』」。

不料，亞馬遜竟然發文回嗆馬克「你該不會真的相信在水瓶中小便的傳聞吧？如果那是真的，根本不會有人想為我們工作。」

然而各種公開證據都已證實亞馬遜的工作環境極為惡劣。武漢肺炎爆發後，電商需求擴大造成物流爆量的狀況，為追求工作效率，亞馬遜員工的負擔急遽增加，勞動條件也越來越糟。

曾經臥底進入亞馬遜倉儲部門任職的英國記者詹姆士(James Bloodworth)就表示，自己曾親眼看到亞馬遜的倉儲工作環境中有充滿尿液的瓶罐，而他過去的書籍中也曾明確紀錄員工因為擔心上廁所延誤工作，於是隨手使用寶特瓶來小便。

此外，根據科技媒體INSIDE的報導，過去也有不少離職員工對媒體爆料亞馬遜惡劣的勞動條件。位於匹茲堡的亞馬遜員工就曾對外曝光物流經理發佈的內部郵件，信中表示公司已多次發現裝著尿液的瓶罐被隨意丟棄，要求員工不得再犯。

亞馬遜昨(3日)終於向馬克道歉，並承認公司送貨員曾迫於時限壓力而在寶特瓶中解尿，同時也允諾會尋找解決方案，不過具體如何處理則無從得知。
亞馬遜
工作環境
高壓
勞動條件

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