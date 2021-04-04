太魯閣號出軌事件　諮商心理師全聯會：關懷彼此

【健康醫療網／編輯部整理】2日臺鐵太魯閣號於花蓮發生之意外事件，在舉國關注與悲痛的同時，諮商心理師公會全國聯合會理事長黃雅羚也呼籲，民眾可以多關照自己與身邊親友的情緒反應。

關照情緒反應

黃雅羚理事長說明，民眾站在不同位置可能是災難事件的倖存者，可能是有親友搭乘到或差點搭乘到事故列車之相關民眾，也可能是參與救災的警消或醫護人員，也或者是經常需要搭大眾交通工具的民眾，也可能只是與事件並不相關的一般人，但其實都在經歷著面對此事件的辛苦歷程。黃雅羚理事長提到，當日常生活的安全、平穩因為事件此時這麼有即視感與威脅感，難免都會在接觸相關訊息、搭乘交通工具時有過度敏感的反應出現，像是：悲傷、低落、氣憤、恐慌…等情緒，其實都是在非常時期下，可以理解也很正常的反應。

減少情緒刺激

諮商心理師全聯會副理事長羅惠群進一步說明，我們都在悲傷的情緒中，看著反覆播送的新聞畫面，關注著有沒有最新的消息發出，另一方面也有許多專題報導、節目話題都環繞著事件成因分析和問題咎責，更不乏有歷年重大傷亡事件的回顧。羅惠群副理事長解釋，如果民眾發現到自己在連假期間，甚至是回到平常生活與工作崗位後，仍然會不斷反覆地想滑開手機、打看電視接收相關訊息，還有許多新聞畫面在腦中盤旋不去，低迷或激動的情緒久踞心頭，這些都提醒著需要稍稍遠離一下這些訊息，過度的訊息暴露有可能超出了我們的身心負荷。

允許、放慢、陪伴、轉移、活動

羅惠群副理事長解釋，如果真的自己或身邊親友有上述反應，最要緊的是「允許」自己與他人呈現／表達上述情緒。再者是「放慢」地給予回應，也許不急著給予建議，反而用行動予以「陪伴」會是最適當的支持方式，民眾可以漸漸地把這段時間的注意力從事件、新聞畫面「轉移」到其他的事情上。如果可以的話，再陪著親友到戶外「活動」透透氣，與其他親友相聚、連結，若能有些肢體上的擁抱與安撫，更能給予即時的支持與同在感。

安頓身心的資源

諮商心理師全聯會常務理事胡延薇提到，民眾可以瞭解到如何辨識、觀察自己與他人的身心狀態，即便在上述關照彼此的方式後仍然難以平復，也不需要過度驚慌，也可以考慮尋求以下醫療資源的幫忙。民眾可以撥打免付費的張老師1980、生命線電話1995、衛福部安心專線1925等尋求情緒支持，也可以撥打衛福部福利諮詢專線1957尋求生活協助、急難紓困及社會福利諮詢。另外就近在方便的所在地尋求身心科、心理諮商所、心理治療所，或洽各地衛生局尋求資源轉介，讓自己與親友都能得到適當的專業資源協助。

黃雅羚理事長呼籲，讓我們允許在悲傷中為傷亡者祝禱，同時也慢慢地陪伴自己與他人面對重大災難帶給我們的衝擊，必要時適當尋求支持與資源，一起攜手渡過這次的難關。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49614/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/news/article/49614/更多健康資訊