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【太魯閣事故捐款懶人包】衛福部5大管道一次看！志工「76行者」則不收受捐款

民眾可透過臨櫃匯款、網路銀行、ATM轉帳、臺灣pay轉帳，以及鄰近超商來捐款。

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By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/04 14:39
太魯閣事故救援！7-ELEVEN啟動緊急募款，4/5起超過六千間門市ibon操作四步驟即可完成捐款。（圖/統一企業）

太魯閣事故救援！7-ELEVEN啟動緊急募款，4/5起超過六千間門市ibon操作四步驟即可完成捐款。（圖/統一企業）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 台鐵太魯閣號出軌後，各界紛紛湧入物資與金錢賑災，衛福部因此成立收款專戶方便民眾捐款。遺體修復志工團隊「76行者」則表示協助事故屬於義務服務，不會收受外界捐款。

至4月30日止，衛生福利部成立5大管道來收取國內民眾捐款。包含臨櫃匯款、網路銀行、ATM轉帳、臺灣pay轉帳，以及鄰近超商捐款。至於國外民眾的捐款，可輸入帳號007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

在國內，欲臨櫃匯款的民眾，可透過帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」來辦理捐款。

若欲使用ATM或網路銀行轉帳，收款銀行為臺灣銀行(004)，捐款帳號003001727277、戶名為「衛生福利部賑災專戶」，臺灣行動支付(臺灣pay)亦支持此捐款方式。

若要以郵政撥款，民眾可輸入帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。若要以ATM辦理金融卡跨行轉帳捐款，金融機構則為代號700、帳號700001050269506。

此外，自4月5日起，全台四大超商也提供捐款管道。民眾可利用7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，點選「0402太魯閣號事故(衛福部)」，輸入指定資訊後，列印單據並繳費即可。民眾無需負擔手續費，代收捐款金額為100元至2萬元。

衛福部也提醒，以上均請指定用途為「0402太魯閣號事故案」，並於匯款單或郵政劃撥儲金存款收據空白處敘明捐款用途，另將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，或將相關資料檔案以電子郵件寄至sa21909038@mohw.gov.tw，以利寄送收據。

而志工團體「76行者遺體美容修復團隊」3日也在Facebook發文，強調長久以來從不勸募、不拿政府的補助、不收紅包，團隊夥伴前往事故現場屬於無償修復的義務行動，車資與耗材費用皆自行負擔。76行者表示，很感謝來自社會各界的愛心，也呼籲民眾無需再捐款給他們。
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