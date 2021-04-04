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快訊！COVAX首批AZ疫苗　清晨運抵台灣桃園機場

首批19.92萬劑 AstraZeneca疫苗於今(4)日抵台

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/04 14:10
首批來自COVAX的19.92萬劑AZ疫苗，4日清晨運抵桃園國際機場（圖：中央社）

首批來自COVAX的19.92萬劑AZ疫苗，4日清晨運抵桃園國際機場（圖：中央社）

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導) 中央流行疫情指揮宣告，首批19.92萬劑AstraZeneca疫苗於今(4)日抵台。

中央流行疫情指揮中心表示，台灣透過COVAX 獲配 102 萬劑 AZ疫苗，首批 19.92 萬劑疫苗於今日上午運達桃園國際機場，原定於2至5月間陸續抵台，但因全球疫苗供應短缺及配送作業而延遲。

中央流行疫情指揮中心說明，疫苗完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供 COVID-19 接種計畫所列實施對象進行接種。

中央社報導，該批AZ疫苗從荷蘭阿姆斯特丹直接運回台灣，由中華航空公司派遣最新的A350-900客機執飛載運，清晨5時21分許抵達桃園機場，經海關、航警等人員在機坪檢視相關書面表單並進行機邊驗放後，最後在航警局護送下離開機場，送往醫藥物流公司的冷鏈倉儲存放等候檢驗封緘。

陳時中強調，這批同樣為韓國廠的疫苗，但因COVAX安排所有疫苗集中到阿姆斯特丹再運出，導致分配時間拖得很長，推測這批疫苗的有效期限，會比台灣現有AZ疫苗還要短，但要等到貨時才能確定。考量疫苗效期，除要加速檢驗封緘，也會加速開放接種對象，讓更多人施打。

指揮中心指出，COVAX 係由全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、流行病預防創新聯盟（CEPI）與 WHO 合作主導，集中全球力量，篩選有潛力的 COVID-19 候選疫苗，投資疫苗廠加速研發及產製，並透過保證採購承諾，敦促疫苗廠製造足夠數量的疫苗，共同分攤風險，擴大疫苗成功上市的機會，同時也讓低收入國家得以公平取得疫苗，早日終結大流行。

全球共有 190 個經濟體參與 COVAX，包括 92 個低收入國家及 98 個自費參與者。
AstraZeneca
疫苗
桃園機場

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