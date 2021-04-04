沙塵暴席捲東北亞　氣候變遷是禍首

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）臺灣近幾天面臨空氣品質很差的問題，同一時間，來自中國北方的沙塵暴不只籠罩首都北京、入侵華中地區，更襲擊了日本與韓國，造成這些地區空氣品質嚴重下降。

由於降雨量大減，加上冰雪覆蓋量低於過去平均、高於平常的均溫，以及吹過蒙古與中國北方的強風，催生了適合沙塵暴出現的有利環境。未來如果氣溫持續升高，沙塵暴的強度還會再增強，且頻率也會上升。

事實上，自從1978年中國開始注重戈壁沙漠的固砂，並在北方設置了號稱為綠色長城的森林帶後，土壤侵蝕與沙漠擴張的速度確實已經減緩。然而對於那些從更遠地方吹來的沙塵，這些樹木起到的作用微乎其微。

中國水資源專家、美國赫伯特和威廉史密斯學院（Hobart and William Smith Colleges）環境學教授Darrin Magee解釋，益發炎熱的夏季與縮短的冬季代表著降雪量減少，這會降低區域內土壤的濕度，讓沙塵更容易被吹來的風帶走。氣候變遷無疑會抵消中國植樹的功效，並讓東北部地區沙塵暴更嚴重。

為了抑制沙塵暴的問題，中國國務院於3月30日發布了〈關於加強草原保護修復的若干意見〉，爭取在2025年前讓國內草原地帶擁有至少57%的穩定植被，同時也計畫處理過度放牧、非法放牧等造成草原沙漠化、地下水流失的主要因素。

不過Magee教授認為，千年以來這個地區都是靠放牧過活，從來也沒出現這些問題，放牧的影響其實被誇大了。工業採礦和大規模農業持續抽取地下水的影響也不小，而南水北調的目的是為支援人口稠密的大城市，對補充地下水也沒幫助，未來綠化帶等措施所帶來的正面影響將會逐漸邊緣化。

在原本水量豐沛的中國南方，問題也同樣嚴重。雲南省正面臨嚴重的大旱，整個省有82%面積正深受旱災所苦，浙江、福建、廣東、廣西等省也陷入缺水危機，迫使當局進行人造雨作業，而如果氣候變遷的問題仍未被正視，狀況在未來只會持續惡化。