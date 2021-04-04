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中國虛構的法國記者真有其人？接受專訪坦承曾用假名撰文

中國為止血國際對其人權的批評，把西方匿名人士的「個人見證」當作參考指標，引發外媒抨擊。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/04 12:17
「我的新疆：停止假新聞專橫」的撰文者是一名住在法國，年約40歲的法國女性，Laurène Beaumond是假名。(示意圖/...

「我的新疆：停止假新聞專橫」的撰文者是一名住在法國，年約40歲的法國女性，Laurène Beaumond是假名。(示意圖/...

(台灣英文新聞/林于雯/綜合報導）中國近期被外媒爆出虛構一名「法國獨立記者」，在中國官媒撰寫「我的新疆：停止假新聞專橫」一文。該外媒3日成功專訪到這名自稱記者的西方人士，不過其真實身份仍不明朗。

根據中央社的報導，在法國世界報（Le Monde）上個月的新聞中，質疑中國疑似創造虛構的專業人士，在中國官媒中國環球電視網（CGTN)上發表文章，藉以操控國際社會對中國的看法。

費加洛報（Le Figaro）持續追蹤相關跡證，於3日的報導指出，「我的新疆：停止假新聞專橫」的作者真有其人，費加洛報也與此人聯繫進行專訪。

根據該報導，「我的新疆：停止假新聞專橫」的撰文者是一名住在法國西部薩特省（Sarthe），年約40歲的法國女性，曾是中國中央電視台法語台的主播，不過Laurène Beaumond是假名。

該女子也向媒體坦言，利用化名是為了保護身分，且她在法國有好幾個工作，和CGTN的合作並非主要收入來源。

至於為何當世界報向法國職業記者證委員會的資料庫查證時，根本找不到這位「曾在巴黎多個報社工作」的記者資料，她則解釋自己的確曾在巴黎四大修讀藝術史與新聞，也曾在一些報社「做過實習」，但她不願透露媒體名稱。

根據中央社，儘管不否認文章，該女子仍對標題「我的新疆：停止假新聞專橫」感到後悔，也坦承通篇文章都是個人見證，並沒有進行新聞調查。然而這些「個人的所見所聞」卻被CGTV拿來當作為新疆洗白的有力資訊來源。

考量到自己與家人的安危，該女子表示不會再使用Laurène Beaumond這個化名來發表文章，但並不表示將中止與中國官媒的合作關係，中國未來仍有可能把西方匿名人士的「見證」當作參考指標，以對抗國際社會對中國人權爭議的批判。
新疆
中國官媒
假記者
法國世界報
費加洛報

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