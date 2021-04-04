台中水情亮紅燈！50年來最嚴重乾旱將停水

台中地區水情亮紅燈，台中市政府要求有開挖地下室的建築工地須設置水資源再利用設施，供民眾取用，各區清潔隊率先取用營建工地次級水。（圖/中央社... 台中地區水情亮紅燈，台中市政府要求有開挖地下室的建築工地須設置水資源再利用設施，供民眾取用，各區清潔隊率先取用營建工地次級水。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 由於近期降水量不如預期，台灣中部將於本月6日開始實施分區限水，引發民眾搶水潮，各行各業也紛紛啟動節水模式，一同對抗50年以來最嚴重的乾旱。

根據中央社，苗栗、台中以及北彰化自4月6日起，將被分為甲、乙兩區「供5停2」，甲區停水時間為每週二凌晨零時至週三24時，乙區停水時間為每週四凌晨零時至週五24時，約106萬戶民眾受到影響。

限水政策一出，受到極大影響的產業除工業外，亦包含部分民生產業，如飯店及餐飲，業者們也祭出應對措施，盼能為節水盡一份心力。如永豐棧酒店就暫停房客洗衣需求，且每週二、三不開放三溫暖、泳池，麗寶福容大飯店則設置雨水回收系統，並使用有省水標章的沐浴設備，以減少浪費。

部分手搖飲料店如春水堂，就推出「節水菜單」，僅提供部分餐點跟飲品，內用也改使用免洗餐具。一芳水果茶、霜江茶行各門市也做好了儲水準備，必要時會另行採購合格礦泉水及衛生冰塊。

另外，聯合報指出，台中公立泳池將暫停營業，並將池子轉作除水池以儲備緊急水源，私立泳池則每週自主停業兩天，並停止盥洗服務。

至於加油站洗車，在水情顯示「橙燈」的區域中，每日洗車作業提早兩小時結束，屬於「紅燈」區域的台中與苗栗則是暫時中止所有洗車服務。

面對水資源不足，中部建商善用再生水資源，開放地下水讓科技大廠使用，台中市議員王立任也表示，大肚山、鹿寮和南勢溪地區皆有多處湧泉，呼籲民眾可利用湧泉洗滌衣物以及飲水。

詳細之分區限水規則可見經濟部水利署官網：https://www.wra.gov.tw/Default.aspx

分區供水地區說明。（圖/中央社）

各地供水情勢圖。（圖/經濟部）

台中大肚山因地形、地質，蘊含豐富地下水，在山麓處形成自然湧泉，當地民眾用來日常生活洗滌用。（圖/台中市政府）