Alexa
  1. 首頁
  2. 社會

台中水情亮紅燈！50年來最嚴重乾旱將停水

苗栗、台中以及北彰化自4月6日起，將分區進行「供5停2」，各地民眾應多注意限水日期。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/04 10:58
台中地區水情亮紅燈，台中市政府要求有開挖地下室的建築工地須設置水資源再利用設施，供民眾取用，各區清潔隊率先取用營建工地次級水。（圖/中央社...

台中地區水情亮紅燈，台中市政府要求有開挖地下室的建築工地須設置水資源再利用設施，供民眾取用，各區清潔隊率先取用營建工地次級水。（圖/中央社...

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 由於近期降水量不如預期，台灣中部將於本月6日開始實施分區限水，引發民眾搶水潮，各行各業也紛紛啟動節水模式，一同對抗50年以來最嚴重的乾旱。

根據中央社，苗栗、台中以及北彰化自4月6日起，將被分為甲、乙兩區「供5停2」，甲區停水時間為每週二凌晨零時至週三24時，乙區停水時間為每週四凌晨零時至週五24時，約106萬戶民眾受到影響。

限水政策一出，受到極大影響的產業除工業外，亦包含部分民生產業，如飯店及餐飲，業者們也祭出應對措施，盼能為節水盡一份心力。如永豐棧酒店就暫停房客洗衣需求，且每週二、三不開放三溫暖、泳池，麗寶福容大飯店則設置雨水回收系統，並使用有省水標章的沐浴設備，以減少浪費。

部分手搖飲料店如春水堂，就推出「節水菜單」，僅提供部分餐點跟飲品，內用也改使用免洗餐具。一芳水果茶、霜江茶行各門市也做好了儲水準備，必要時會另行採購合格礦泉水及衛生冰塊。

另外，聯合報指出，台中公立泳池將暫停營業，並將池子轉作除水池以儲備緊急水源，私立泳池則每週自主停業兩天，並停止盥洗服務。

至於加油站洗車，在水情顯示「橙燈」的區域中，每日洗車作業提早兩小時結束，屬於「紅燈」區域的台中與苗栗則是暫時中止所有洗車服務。

面對水資源不足，中部建商善用再生水資源，開放地下水讓科技大廠使用，台中市議員王立任也表示，大肚山、鹿寮和南勢溪地區皆有多處湧泉，呼籲民眾可利用湧泉洗滌衣物以及飲水。

詳細之分區限水規則可見經濟部水利署官網：https://www.wra.gov.tw/Default.aspx

台中水情亮紅燈！50年來最嚴重乾旱將停水

分區供水地區說明。（圖/中央社）台中水情亮紅燈！50年來最嚴重乾旱將停水

各地供水情勢圖。（圖/經濟部）

台中水情亮紅燈！50年來最嚴重乾旱將停水台中大肚山因地形、地質，蘊含豐富地下水，在山麓處形成自然湧泉，當地民眾用來日常生活洗滌用。（圖/台中市政府）
乾旱
分區限水
台中
苗栗
台灣中部
節水

相關新聞

【苗栗•台中分區供水】網傳台灣北部也限水「供5停2 」 台水澄清是「假消息」
【苗栗•台中分區供水】網傳台灣北部也限水「供5停2 」 台水澄清是「假消息」
2021/03/30 13:55
台中捷運試營運首日運量5.5萬人次　小綠綠福利社27日起快閃4天
台中捷運試營運首日運量5.5萬人次　小綠綠福利社27日起快閃4天
2021/03/26 16:01
台中捷運3/25起恢復試營運 民眾凌晨4時排隊搶搭首班車
台中捷運3/25起恢復試營運 民眾凌晨4時排隊搶搭首班車
2021/03/25 09:30
台中捷運3/25恢復試營運　即起小綠綠福利社7站搶先開賣
台中捷運3/25恢復試營運　即起小綠綠福利社7站搶先開賣
2021/03/15 10:44
台中捷運3/25恢復試營運 免費試乘30天 4/25正式通車
台中捷運3/25恢復試營運 免費試乘30天 4/25正式通車
2021/03/10 11:30

更新時間 : 2021-04-04 14:08 GMT+08:00

最受歡迎

清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中
【更新】東台灣台鐵太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌　已知51死•遺體殘缺難辨認、數字不斷修正
【更新】東台灣台鐵太魯閣號•花蓮大清水隧道口疑撞工程車出軌　已知51死•遺體殘缺難辨認、數字不斷修正
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
【台鐵事故】釀禍包商50萬交保搭賓士離去　義祥工業社如廢墟街景照曝光
【台鐵事故】釀禍包商50萬交保搭賓士離去　義祥工業社如廢墟街景照曝光
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
【最新】台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3/12繽紛推出　賞花還能抽黃金！
【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•2司機員殉職　脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」
【餘悸猶存】東台灣台鐵太魯閣號事故釀重大死傷•2司機員殉職　脫困旅客：「我不敢目睹現場，很多人躺著」
更新【離奇意外】東台灣台鐵太魯閣號出軌•疑工程車斜坡滑落釀禍　所屬公司負責人李義祥撤保重裁
更新【離奇意外】東台灣台鐵太魯閣號出軌•疑工程車斜坡滑落釀禍　所屬公司負責人李義祥撤保重裁
清明連假如何避人潮？ 台北旅遊警示系統12景點供查詢
清明連假如何避人潮？ 台北旅遊警示系統12景點供查詢
【更新】台灣前「蘇打綠」主唱青峰遭恩師提告違反「著作權法」 民事庭林暐哲2審求償500萬遭駁回
【更新】台灣前「蘇打綠」主唱青峰遭恩師提告違反「著作權法」 民事庭林暐哲2審求償500萬遭駁回
【太魯閣號出軌】多國政要向台灣表哀悼 外交部：持續協助傷亡外籍人士
【太魯閣號出軌】多國政要向台灣表哀悼 外交部：持續協助傷亡外籍人士