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東北季風增強 北台灣越晚越冷最低溫僅16度

By 中央社
2021/04/04 09:13
東北季風增強 北台灣越晚越冷最低溫僅16度

(來源 中央社)

中央氣象局表示，今天東北季風增強，北台灣天氣將明顯轉涼、轉冷，清晨仍有攝氏22 、23度，白天氣溫不升反降，呈現一路下滑趨勢，到了晚上只剩16、17度左右。

至於花東高溫也會略降，約25到28度，只有中南部較不受影響，高溫仍有近32度的表現，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。

隨著東北季風增強，迎風面新竹以北雲量也將增多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中又以東南部的降雨機率來得較高，至於苗栗以南維持多雲到晴，午後中南部靠近花東交界的山區有局部短暫陣雨，並有較大雨勢發生的機率，請多留意。

東北風明顯增強，上午起台南以北至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域風浪會明顯增大，海上作業及海邊活動請特別注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天東北季風稍增強，迎風面北部地區，擴散條件佳；下風處中南部地區，污染物稍易累積；西半部地區易有局部霧影響能見度；花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，雲嘉南及高屏部分地區短時間可能達橘色提醒等級。

更新時間 : 2021-04-04 14:08 GMT+08:00

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