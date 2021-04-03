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美國梅西百貨建築竟變高中校園！學生：很酷但也很怪

政府與校方一共花了350萬美元翻新，原建物的手扶梯、櫃檯與廣告看板仍然保留。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/03 20:18
位於市中心的梅西百貨化為高中校園，學生們可以搭乘手扶梯上課。（圖/美聯社）

位於市中心的梅西百貨化為高中校園，學生們可以搭乘手扶梯上課。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 你有想像過在百貨公司裡上課的感覺嗎？美國佛蒙特州的柏靈頓高中就將校園轉移至知名連鎖商場梅西百貨(Macy's)中，學生必須搭賣場手扶梯上課，並坐在品牌看板前聽講，讓他們感到「很酷但也很怪！」

根據美聯社的報導，位於佛蒙特州的柏靈頓高中，半年前於校園中發現了有毒化學物質多氯聯苯（PCBs），因而被迫關閉學校。當時適逢武漢肺炎疫情嚴峻之時，校方因此讓學生在家遠距上課，解決了校地轉移的問題。

然而，該校於今年3月初開學並且恢復實體教學，為了讓學生有地方可以上課，校方竟然看上了一間已於2018年關閉的梅西百貨。在與建築師溝通，確認沒有太大的問題後，學校負責人Tom Flanagan最終決定以該百貨建築作為上課地點。

曾經在這家梅西百貨購物過的15歲新生Moses表示，在這邊上學感覺「很酷但也很怪」，他也認為賣場手扶梯是一個非常不錯的裝置。另一名學生Lila則指出，雖然許多同學都在抱怨環境的擁擠和吵雜，她卻寧願在這邊上課，也不願每天待在家中用電腦學習。

為了將這間梅西百貨改建成學校，政府與校方一共花了350萬美元翻新，新增了許多隔板及牆壁，不過原建物的地板、地毯、百貨櫃檯與廣告看板仍然保留，學生必須坐在牛仔褲品牌Levi's的板子前面上課，畫面十分有趣。

美國梅西百貨建築竟變高中校園！學生：很酷但也很怪

美國梅西百貨建築竟變高中校園！學生：很酷但也很怪

在梅西百貨中上課的柏靈頓高中學生。(圖/美聯社)
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