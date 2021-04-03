【台鐵事故】台灣總統、交通部長至花蓮殯儀館慰問罹難家屬　鐵路局「事故專區」更新死傷名單

總統蔡英文及交通部長林佳龍今（3）日前往花蓮殯儀館，慰問台鐵太魯閣408車次事故罹難者家屬。(圖/台鐵) 總統蔡英文及交通部長林佳龍今（3）日前往花蓮殯儀館，慰問台鐵太魯閣408車次事故罹難者家屬。(圖/台鐵)

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)總統蔡英文及交通部長林佳龍今（3）日前往花蓮殯儀館，慰問台鐵太魯閣408車次事故罹難者家屬。

台鐵太魯閣號408號列車遭工程車撞擊釀災，奪走50條寶貴人命，包含一名美籍旅客，及年僅28歲的法國籍乘客；另外，178人受傷中有兩名為日本籍，一名澳洲籍旅客，一名美國籍旅客失蹤。

林部長表示，台鐵局成立關懷小組，公路總局也動員人力支援，與家屬建立一對一窗口，協助傷患與家屬後續醫療、理賠等必要協助。

花蓮殯儀館約莫於上午10時設立靈堂，台鐵局也在現場設立家屬聯絡處，以就近服務。蔡英文總統、林佳龍、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇都親赴靈堂上香致意。

此外，台鐵也於官網上成立「0402臺鐵408次太魯閣號事故」專區提供協助，將即時更新死亡名單、受傷名單等最新資訊。

隨後林部長也與蔡英文總統等人也到家屬休息區慰問罹難者家屬。林部長親向家屬致歉，也表示台鐵局成立關懷小組，公路總局也動員30名支援人力，與家屬建立一對一的窗口，以協助處理後續事宜，現場並已指派謝銘鴻參事協調交通部所屬機關全力協助。

這次事故中，台鐵司機員袁淳修不幸罹難，他的兩位姐姐與新婚妻子已抵達花蓮殯儀館，林部長在也向其妻子表達不捨與心痛，承諾台鐵一定會從優撫卹，承擔起照顧家人的責任。