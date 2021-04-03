【太魯閣號出軌】新增美籍人士一罹難一失蹤

外交部今(3日)指出，死亡之外籍人士新增1名美籍人士，另有1名同行的美籍人士目前下落不明。（圖/中央社） 外交部今(3日)指出，死亡之外籍人士新增1名美籍人士，另有1名同行的美籍人士目前下落不明。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台鐵太魯閣號2日上午行經花蓮時脫軌，造成50人死亡、178人受傷，其中新增2名美籍旅客罹難與失蹤，事件之嚴重使近80個國家及逾600名各國政要表達哀悼，也引發多家外媒關注。

外交部今(3日)指出，死亡之外籍人士新增1名美籍人士，另有1名同行的美籍人士目前下落不明，已由搜救人員協尋，並且知會美國在台協會台北辦事處（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）說明處理情形，美方亦表示感謝，將會聯繫罹難者家屬。

根據昨天(2日)的資料，另有1名法國籍乘客不幸喪生，1名澳大利亞及2名日本乘客受輕傷，事發後也已經聯繫相關駐台單位並提供協助。

由於此事件死傷慘重，也引起國際社會高度關切，截至今日，台灣外交部已收到共計80個國家及國際組織的哀悼，以及超過600名各國元首、外交首長，及機關政要等的慰問。

許多過去曾多次與台灣交流的日本首相菅義偉及捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）皆公開親表慰問，近期因旅遊泡泡而和台灣密切交流的帛琉，該國總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）也致函蔡總統表達哀悼。

美國國務院則於美東時間2日例行記者會中主動宣布，向此不幸事故表達深沉的哀悼，美方願意提供一切可能的協助，盼台灣能在此困難時刻，獲得平安與慰藉。