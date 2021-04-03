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台鐵出軌李義祥依過失致死罪聲押　義祥工業社如廢墟街景照曝光

台鐵太魯閣號408次列車周五(2日)上午遭工程車撞擊釀重大出軌事故，奪走50條人命，義祥工業社負責人李義祥已被檢方聲押。

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By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/03 10:46
台鐵太魯閣號408次列車周五(2日)上午遭工程車撞擊釀重大出軌事故，奪走50條人命，義祥工業社負責人李義祥已被檢方聲押。(圖/台鐵)

台鐵太魯閣號408次列車周五(2日)上午遭工程車撞擊釀重大出軌事故，奪走50條人命，義祥工業社負責人李義祥已被檢方聲押。(圖/台鐵)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台鐵太魯閣號408次列車周五(2日)上午遭工程車撞擊釀重大出軌事故，奪走50條人命，義祥工業社負責人李義祥已被檢方聲押。

綜合媒體報導，台鐵委外東新營造廠商進行山坡防護設施工程，肇事的工程車為義祥工業社49歲負責人李義祥駕駛，車號775-TX號吊貨車停放在清水休憩區附近工地，因不明原因從邊坡滑落附近鐵道，撞上行駛中的太魯閣號列車造成車頭全毀，車廂斷裂死傷慘重。

延伸閱讀：最新！東台灣台鐵悲劇奪50人命、178人受傷　遺體卡車箱殘缺恐增辨識困難

花蓮地檢署派遣主任檢察官曾開源組成專案小組偵辦，將疑似肇事的工程車負責人帶回警局偵訊，晚間請來國家運輸安全調查委員會成員協助釐清，李義祥得知釀禍情緒激動，訊問至夜間依法停止，深夜11點已依過失致死罪嫌向法院聲請羈押李義祥，預計明日完成偵訊。

《自由》報導，警方訊後將李義祥移送地檢署複訊，檢方約在昨天下午4點訊問完畢，運安會人員深夜10點多步入地檢署，與檢察官確認案情細節。檢察官認為李義祥有湮滅、串證之虞，且情緒極度不穩，決定依過失致死罪嫌向法院聲請羈押。

名嘴李正皓在臉書指出，能標到交通部養護工程案子的公司怎麼可能沒有背景？其關鍵根本不在義祥工業社，而是李義祥的另一間公司「義程營造有限公司」，從2015至2020年間，5年內共承攬政府19個標案、標案總金額將近2億。

有網友找出義祥工業社的街景，看完義祥工業社的街景後並表示，看起來像廢墟，賠償台鐵只能自己吞了吧。

李正皓疾呼，希望有關單位能盯緊，不要讓該賠償、該負責的人脫產。

這次太魯閣號的意外狀況越來越明朗，警方表示，起因於「義祥工業社」負責人李義祥今天上午7時許，在清水休憩區附近工地停放吊貨車後，因不明原因導致吊貨車滑落大清水休憩區附近鐵道，撞擊408號次太魯閣自強號列車。 厲害的ptt鄉民馬上找出義祥工業...

李正皓發佈於 2021年4月2日 星期五
台鐵
悲劇
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李義祥
義祥工業社
花蓮

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